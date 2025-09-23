Apag Asaja afirma que los bajos precios ponen en riesgo la supervivencia del arroz en Extremadura

Tras el comienzo de la campaña del arroz, Apag Extremadura Asaja ha achacado a la Unión Europea que los precios "siguen por los suelos", que las normas son "cada vez más estrictas y costosas", mientras se permite "la entrada masiva" de este cereal procedente de India y otros territorios asiáticos "sin ningún tipo de exigencia fitosanitaria ni de trazabilidad".

La organización agraria ha tildado de insostenible la situación: "Los precios están hundidos, no cubren costes y ponen en riesgo la supervivencia de nuestras explotaciones". Además, ha hecho hincapié en que la región es la segunda comunidad productora de arroz de España, con más de 20.000 hectáreas de cultivo, lo que supone cerca del 25% de la producción nacional.

Califican la situación de competencia desleal

"Estamos hablando de unas 200.000 toneladas de arroz que se recogerán esta campaña, con excelente calidad que siempre caracteriza a nuestro producto, cultivado con todas las garantías de trazabilidad y bajo las normativas más exigentes de Bruselas".

Para Apag Asaja, la entrada de este producto por terceros países supone "una competencia desleal intolerable que está arruinando al sector". Han recordado esta mañana sus exigencias, entre las que figuran la restructuración de los aranceles, una claúsula de salvaguarda que se active cuando peligre la producción, etiquetado en el que aparezca la procedencia del arroz "y no engañe al consumidor" y reciprocidad en las normas para los productores que exportan a Europa.

"Una ley inútil y un futuro incierto"

Explican en el comunicado que la Ley de la Cadena Alimentaria, aprobada en 2013 para garantizar precios justos, "ha demostrado no valer absolutamente para nada". Han insistido en que no van a permitir más cierres de explotaciones porque "el arroz es vital para Extremadura, para España y para Europa".

Por último, han hecho una llamada a la acción a Bruselas: "Si Europa no reacciona ya, será directamente responsable de la desaparición del sector arrocero y del futuro incierto de miles de agricultores", han concluido.