Ascienden a 16 los casos de Virus del Nilo en Extremadura

Se trata de una mujer de 64 años que pertenece al Área de Salud de Don Benito-Villanueva

Imagen de archivo de la fachada del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena.

Imagen de archivo de la fachada del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena. / EFE

Rocío Muñoz

Rocío Muñoz

Cáceres

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este martes un nuevo contagio por Virus del Nilo en la región, se trata de una mujer de 64 años perteneciente al Área de Don Benito-Villanueva, con lo que se elevan a 16 los casos por picadura de este tipo de mosquito en lo que va de año.

En este momento, son cinco los pacientes que continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, mientras que otros tres son asintomáticos y dos han fallecido.

Situación de vigilancia

Por eso, desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Se aconseja además mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas, y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.

Recomendaciones

También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras. El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.

