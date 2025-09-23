La Audiencia de Badajoz apunta la coincidencia del acceso de Sánchez a la Secretaría del PSOE con el proceso de nombramiento de su hermano

Los autos dictados por la Audiencia Provincial de Badajoz que confirman el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo --por prevaricación y tráfico de influencias en el nombramiento del primero para un puesto directivo en la Diputación de Badajoz-- apuntan también a una coincidencia temporal entre el proceso selectivo del músico y la recuperación de la Secretaria General del PSOE por Sánchez en mayo de 2017.

Los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández Gallardo y José Antonio Bobadilla González, que ha sido el ponente de las resoluciones, apuntan a esta circunstancia en relación con una de las alegaciones de la defensa de David Sánchez, que venía a restar capacidad de influencia al actual presidente del Gobierno por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017.

El hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, a su llegada a declarar en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz / Andrés Rodríguez - Europa Press

Con esta afirmación, recuerdan los magistrados del tribunal de apelación, la defensa olvida que "precisamente en ese mes de octubre cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".

Habló de su hermano "músico"

En otro de los fragmentos del auto, el tribunal da por bueno el indicio de que líder de los socialistas habló de su hermano músico al delegado de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas, que fue el que finalmente le contrató como coordinador de conservatorios y después como director de la Oficina de Artes Escénicas. Se alude también a este hecho en el auto en el que se confirma el procesamiento del ex asesor en Moncloa Luis María Carrero, fue contratado también para trabajar con David Sánchez en la Diputación.

"El señor Cabezas aclaró que el entonces candidato a las primarias del PSOE, Don Pedro Sánchez, le habló de que tenía un hermano músico y que conocía al señor Carrero al menos de la primavera de 2023 cuando se lo presentó Don David" subrayan los magistrados. Los autos aluden igualmente a las "relaciones personales de amistad y profesionales" entre David Sánchez y el asesor en Moncloa anteriores al nombramiento del segundo.

