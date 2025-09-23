Un centenar de alumnos extremeños de cinco rutas escolares sigue sin autobús

El transporte escolar no recuperó ayer la total normalidad, como estaba previsto para este lunes. Según informó la Consejería de Educación, hubo cinco rutas escolares que no circularon ayer a pesar del acuerdo al que llegaron la administración regional y cinco empresas del sector para cubrir las más de 200 rutas que habían quedado desiertas en las últimas licitaciones y que dejaron sin los primeros días de clase a más de 5.000 estudiantes extremeños.

De esas cinco rutas sin servicio todavía, una pertenece a la provincia de Cáceres y cuatro a la de Badajoz, pero la consejería no especifica qué pueblos cubren. Sí subrayó, no obstante, que estas cinco rutas que no se prestaron en la jornada del lunes trasladan en torno a un centenar de alumnos de los más de 16.000 que utilizan el transporte escolar a diario y que está funcionando en su mayoría. No obstante, hay un centenar de escolares extremeños que ayer tampoco pudieron acudir a sus centros educativos en autobús.

Críticas del PSOE

Asimismo, la portavoz del PSOE de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, criticó ayer que el alumnado de Almoharín (Cáceres) que va al instituto en Don Benito (Badajoz) no estaba este lunes en la parada porque nadie de la «consejería sonámbula» les había avisado de que el servicio se ha restituido.