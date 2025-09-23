La Comisión de Violencia sobre la Mujer de Extremadura ya apuntó fallos en las pulseras hace quince meses

La Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer, de la que forman parte diferentes instituciones púbicas y cuerpos de seguridad, ya detectó fallos en las pulseras anti-maltrato, fallos que se pusieron incluso en conocimiento durante una reunión que mantuvo este órgano en junio del año pasado, en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.

Esta comisión tiene como objetivo coordinar las actuaciones que se vienen realizando desde las comisiones provinciales y las distintas administraciones implicadas en la atención a las víctima de violencia sobre la mujer en la región, y mantiene reuniones semestrales, para mejorar esa atención integral a las víctimas.

En concretó, en la reunión del 10 de junio de 2024, según informa la agencia Europa Press, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, destacó en declaraciones a los medios que se había detectado que las pulseras telemáticas de control de agresores "no son del todo precisas" y que a veces "dan fallos cuando la distancia de protección es inferior a 500 metros".

Tena advirtió de la situación de "inseguridad"

Estos fallos, indicó Tena Aragón entonces, pueden ocasionar inseguridad en la víctima, por lo que, "hasta que se solucionen los problemas técnicos, se va a informar a la víctima de su funcionamiento y se va a contar con ella para adoptar esta medida judicial o no, al margen de otras medidas que pueda adoptar el juez de protección".

En aquel entonces, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Badajoz tenía acordadas la implantación de once pulseras telemáticas de control y el Juzgado de Cáceres con competencia provincial otras dos, por lo que el número total en la región era de 13 pulseras.

En la actualidad, según los últimos datos ofrecidos por la Delegación del Gobierno en Extremadura, la región cuenta con 96 pulseras anti-maltrato activas (79 en la provincia de Badajoz y 17 en la de Cáceres) y no se han registrado "fallos", más allá de "algún caso" que ha generado "algún problema" en la Raya con Portugal por la entrada de la conexión de otro país, según explicó este pasado lunes el delegado del Gobierno en la región, José Luis Quintana.

Numerosos participantes

Cabe recordar que en la reunión de junio del año pasado participaron el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez; el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales; el General Jefe de Zona de la Guardia Civil, Carlos Sarrión; la Jefa Superior de Policía de Extremadura, María Elisa Fariñas; así como miembros de la Administración de Justicia, Guardia Civil, Policía Local, IMEX y los Colegios Profesionales de Abogados y Procuradores.

En este sentido, la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera, ha pedido este martes en el Senado que se acometa una "revisión profunda de las políticas contra la violencia de género y sexual, ante la ineficacia de las actuales". Sánchez Vera ha hecho esta reclamación durante su intervención en la Comisión General de Comunidades Autónomas, donde ha señalado que dicha revisión se debe abordar desde una perspectiva multifactorial, puesto que son muchos los factores que inciden en la casuística de las violencias contra las mujeres.

Ese análisis, ha dicho, debe acometerse cuanto antes, porque es "insoportable e intolerable el crecimiento en nuestro país de la violencia de género, con cifras que, a fuerza de verlas habitualmente en los medios de comunicación, se están normalizando, pero que no ocultan que detrás de cada una de ella hay vidas destrozadas, familias rotas, hijas e hijos huérfanos, y un dolor que nos puede dejar impasibles".

La secretaria general ha incidido en la necesidad de luchar de manera coordinada desde todas las instituciones implicadas "por encima de ideologías e intereses partidistas". "La igualdad, la lucha contra la violencia de género, la violencia sexual y contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual no es patrimonio ideológico de ningún partido político. No es de izquierdas ni de derechas", ha subrayado.

Ara Sánchez ha expuesto las medidas desarrolladas en Extremadura, como los cuatro Centros de Atención Integral 24 Horas a Víctimas de Violencia Sexual de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia.