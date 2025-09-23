Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz

Nuevas obras afectarán al tráfico de la A-66, esta vez en la provincia de Cáceres. A partir de las 8:00 horas de este miércoles, 24 de septiembre, comenzarán trabajos que supondrán desvíos en varios kilómetros, según fuentes del Ministerio de Transportes.

Las alteraciones en la circulación se debe al progreso en otra infraestructura, las obras del nuevo tramo de la autovía A-58 que deberá unir Cáceres con Badajoz. En concreto, se trata del tramo entre la capital cacereña y el Río Ayuela, que cuenta con una inversión de 94,3 millones de euros.

En concreto, se procederá a ejecutar las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66.

Por este motivo, se producirán afectaciones al tráfico en la A-66, entre los km 554 y 557, trabajos que se podrán prolongar durante tres meses.

Durante este tiempo quedará cortada la calzada en sentido Salamanca de la A-66, habilitándose provisionalmente la circulación en doble sentido por la otra calzada.

Tramo en ejecución

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está ejecutando las obras del nuevo tramo de 13,5 km de longitud entre Cáceres y el Río Ayuela de la autovía A-58 que enlaza Trujillo-Cáceres-Badajoz, en la provincia de Cáceres. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 94,3 millones de euros .

Los cortes establecidos desde las 8:00 horas de mañana miércoles 24 de septiembre, se considera, por parte del Ministerio, un paso más en los trabajos con la ejecución de las cimentaciones, alzados y tableros de las nuevas estructuras del enlace de la A-58 con la A-66. En este contexto, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se verá afectada la circulación en sentido Salamanca de la Autovía de la Plata.

Al desviarse el tráfico por la otra calzada,que provisionalmente tendrá doble sentido de circulación, se adoptarán las debidas medidas de señalización para asegurar la seguridad y fluidez de la circulación durante los tres meses previstos, lo que supondrá mantener dicha situación hasta principios del año 2026.

Igualmente, se verán afectadas las salidas hacia la carretera N-523, en el enlace del km 555 (Cáceres suroeste, Aldea Moret y Badajoz). La modificación se lleva al enlace del km 551 de la A-66, según las mismas fuentes del Ministerio.

El trazado de la A-58 entre Cáceres y Badajoz discurrirá paralelamente a la carretera N-523, la cual fue cedida al Gobierno por parte de la Junta de Extremadura.