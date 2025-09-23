El DOE lanza las ayudas para los alumnos sin ruta escolar: no hay que solicitarlas, Educación publicará la lista de afectados

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes el decreto ley de ayudas urgentes para el alumnado afectado por la falta de más de 200 rutas escolares durante los primeros días de curso. Estas ayudas extraordinarias e individualizadas consisten en el pago de 0,26 euros por kilómetro de distancia del domicilio familiar para dos trayectos al día (uno de ida y otro de vuelta del alumno) y se extienden desde el 11 al 19 de septiembre, ambos inclusive. Para ello, el decreto ley está dotado con un total de 596.960 euros, una cantidad que podrá ampliarse "siempre y cuando exista crédito presupuestario suficiente".

Están dirigidas al alumnado de centros públicos de la comunidad que se haya visto afectado por la falta de transporte escolar durante esos días, pero de entrada no habrá que solicitar la ayuda por parte de las familias, sino que la Consejería de Educación publicará un listado de oficio en los próximos cinco días hábiles a partir de la publicación en el DOE.

Será, en concreto, el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios el que publicará la relación de personas beneficiarias "atendiendo a las rutas y trayectos donde se hayan detectado incidencias por falta de prestación del servicio educativo complementario de transporte escolar". La notificación de este trámite se realizarán con una publicación en el DOE. Y solo los alumnos afectados que no aparezcan en ese listado serán los que deberán presentar una solicitud para recibir la ayuda, un trámite que se tendrán que realizar en los cinco días hábiles siguientes a la publicación de la relación provisional realizada de oficio por la consejería. En ese mismo plazo las personas que lo consideren conveniente también podrán su renuncia a la ayuda.

Número de cuenta del alumno

La ayuda la recibirán de forma individual los alumnos (no sus padres) en los casos en los que tengan cuenta bancaria, en caso de carecer de ella la consejería informará mediante incidencia en la relación provisional. En todo caso, según recoge la resolución del DOE, la cuenta bancaria deberá estar activa en el Sistema de Terceros de la Junta de Extremadura. "En el caso de no estar activa la cuenta en el Alta de Terceros o se quiera proceder a una nueva alta, dicha gestión se realizará a través del trámite "Alta de Terceros" en el punto de acceso general electrónico (https://www.juntaex.es/w/5145) dentro de la ficha correspondiente al trámite desde donde se habilitará el acceso a la sede electrónica asociada para presentar la solicitud".

El abono será en un pago único

Una vez comprobado por la Unidad Económico-Administrativa las posibles solicitudes recibidas y los datos bancarios del alumnado, la Consejería de Educación emitirá una relación definitiva de beneficiarios y formulará la la correspondiente propuesta de resolución en la que se motivará la falta de concesión de la ayuda, si procede, y sobre la que se podrá interponer recurso de reposición. En todos los casos, el abono de las ayudas se realizará en un pago único.