Extremadura concede ayudas de hasta 120.000 euros a la pymes que quieran sacar productos innovadores al mercado

El programa se denomina 'GoToMarket' y la primera convocatoria cuenta con un presupuesto de 3,4 millones de euros. ¿El objetivo? Impulsar la entrada en el mercado de productos, servicios y procesos innovadores desarrollados por empresas extremeñas. Y para ello es necesario acelerar la transformación de los resultados de la I+D en soluciones reales que generen valor económico y social. De ahí las ayudas aprobadas este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, reunido en sesión ordinaria.

'GoToMarket' nace como una nueva línea económica para fomentar la innovación empresarial en Extremadura. En el caso de las pymes, se concederán ayudas de hasta 120.000 euros por cada una de ellas, ayudas que cubrirán el 80% de la inversión que realicen. Para las grandes empresas, la cuantía se eleva hasta los 200.000 euros y cubrirá el 50% del gasto. En todo caso, el 70% de la ayuda se abonará tras resolverse su concesión. También prevé estimular la inversión privada y fortalecer el ecosistema regional de innovación y fomentar la industrialización local, el empleo cualificado y la proyección internacional de las empresas extremeñas.

El Ejecutivo regional estima que alrededor de 37 empresas extremeñas se beneficiarán de este programa, que pretende respaldar la competitividad en un mercado cada vez más complejo y exigente.

Para ello, trata de reducir el riesgo tecnológico y comercial en la fase premercado y acelerar la comercialización de soluciones con alto potencial.

El programa se desarrollará en principio entre 2025 y 2027 con convocatorias anuales.