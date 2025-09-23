Hablan los propietarios de las villas de Isla Valdecañas: «Defenderemos la perviviencia del complejo hasta el final»

El rechazo del Tribunal Constitucional del recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura para frenar la demolición del complejo Isla de Valdecañas no acaba con el conflicto judicial iniciado hace más de 15 años. Las comunidades de propietarios de las viviendas construidas en la isla también presentaron un recurso de amparo contra la sentencia del Supremo, que obliga a la demolición, y sobre este el Constitucional todavía no se ha pronunciado. Y cuando lo haga, si fuera desestimatoria en los mismos términos, «se estudiará con detalle la posibilidad de interponer los recursos pertinentes». Los dueños de las villas construidas en la isla no están dispuestos a rendirse porque mantienen que actuaron «de buena fe desde el primer momento» y por eso, insisten, «defenderemos la pervivencia del complejo hasta el final».

En una nota, señalan que se sienten respaldados por el apoyo mayoritario de la sociedad extremeña, tras una encuesta realizada en 2022 por Metroscopia en la que 8 de cada 10 extremeños apoyaban que se recurriera a todas las instancias judiciales posibles y tres de cada cuatro consideraban que derribar Valdecañas traería más daños que beneficios ambientales.

Aun así, recuerdan también que en abril de 2023 la Asamblea de Extremadura aprobó una ley, conocida como ‘ley Zepa’, en la que se establece, en su disposición segunda, que las construcciones y edificaciones ejecutadas completamente en los terrenos conocidos como Isla de Valdecañas quedaban totalmente legalizadas. Por último, los propietarios subrayan que lo que está en juego con este caso es «la existencia de un modelo económico y ambiental sostenibles para Extremadura y sus habitantes: Isla Valdecañas ha traído prosperidad a una región necesitada de oportunidades y recursos para hacer frente a la despoblación», sostienen. A su juicio, el complejo "contribuye al progreso local y regional, dinamiza el territorio y promueve la creación de cientos de empleos y servicios en la zona", concluyen.