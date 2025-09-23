Miembros de Infoex y Agentes del Medio Natural reclaman mejoras tras "la peor campaña" de incendios en Extremadura

Miembros del Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) y Agentes del Medio Natural han reclamado este martes mejores condiciones laborales y planes de prevención "real y efectiva" durante todo el año tras la que han catalogado como "peor campaña de incendios de la historia".

En rueda de prensa, la secretaria del Sector Autonómica de FSP-UGT, Erica Gutiérrez, ha denunciado las condiciones de estos trabajadores, entre los que ha destacado el déficit de personal, jornadas extremas y falta de relevos en los incendios, equipos de protección y avituallamiento insuficientes, y promesas incumplidas en la mejora de condiciones y disponibilidad.

De igual manera, ha subrayado la "invisibilización" del cuerpo de Agentes del Medio Natural, la falta de planificación ante jubilaciones masivas, carencias materiales, y demandan prevención real y efectiva durante todo el año.

Falta de medios y jornadas "interminables"

Por su parte, el delegado sindical y bombero forestal conductor, Santiago Acedo, ha insistido en la falta de medios, tanto humanos como materiales, lo que incrementa la saturación, las jornadas interminables y los relevos inadecuados para los trabajadores.

Ha precisado que Extremadura es muy extensa y los tiempos de reacción son excesivos en cuanto a la logística, que en muchos casos "el avituallamiento es bastante mejorable" porque no reciben ni el agua ni la comida suficientes y, además, la última partida de Equipos de Protección Individual (EPIs) "viene defectuosa".

Acedo ha solicitado la creación de una nueva base en Badajoz, puesto que los retenes más cercanos son Alburquerque, Almendral o Mirandilla y, según los datos que le facilitó el parque de bomberos del ayuntamiento de la localidad, estos atendieron 264 incendios que no eran de su competencia.

Aumento de la plantilla

También ha reiterado la propuesta de implementar la plantilla en un 50 por ciento, lo que supondría alcanzar una plantilla ideal con 425 trabajadores más y un total de 1.275, así como la posibilidad de implementar un tercer grupo para reducir las horas de disponibilidad y mejorar los relevos.

En este mismo sentido, el delegado sindical y Agente del Medio Natural, Joaquín Cordero, ha solicitado la convocatoria de oposiciones, porque hasta el momento "han sido insuficientes", para 300 puestos más, 20 de estructuras, y que se produzca un aumento de las plazas de agentes en Extremadura, entre 50 y 60.

Competencias

Además, ha demandado la presencia de este colectivo en la Consejería de Presidencia o Emergencias por abarcar "muchísimos campos" y ha señalado que solo el 20 por ciento de su trabajo anual ha pertenecido a la consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, a la que han sido trasladados recientemente.

"La ley básica de agentes forestales y medioambientales nos da las competencias de investigación de incendios y no entendemos por qué no estamos en la dirección general de estas competencias, ni cuál es la idea de la Administración a la hora de enfrentarse a ellas y si nos va a hacer como las guardias de incendios porque no se ha puesto en contacto con nosotros", ha incidido.

Licitación de material "fundamental"

Por último, ha pedido la citación de una nueva Mesa Técnica que trate la licitación de material "fundamental" como vehículos, lectores de chips para animales o EPI, así como la negociación de las guardias de incendios y el acceso al Grupo B.

Respecto a la concesión de la Medalla de Extremadura al equipo del INFOEX, Cordero ha declarado que no se ha contado con el colectivo de agentes, lo que les ha generado una sensación de "no ser valorados".

Por su parte, Acedo ha reiterado su agradecimiento, pero ha alertado de que esta medalla "nunca puede suponer la merma de derechos y menos cuando a la semana siguiente sacaron una instrucción en las que se rebaja el valor de las horas extras".