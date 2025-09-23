Caso David Sánchez
La Junta de Extremadura exige la dimisión de Miguel Ángel Gallardo: "El acta de diputado no es compatible con sentarse en el banquillo"
A las puertas de la negociación de los presupuestos de 2026, Bautista cuestiona la credibilidad del líder socialista para "sentarse con la presidenta de la Junta y hablar de lo que necesitan los extremeños"
La Junta de Extremadura exige la dimisión del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas y haya ratificado este martes que sentará en el banquillo al hermano del presidente del Gobierno y el secretario general de los socialistas extremeños por el caso David Sánchez. "Es una situación que como gobierno, nos abochorna y nos avergüenza, como a muchos militantes del PSOE", ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.
En declaraciones a los medios, Bautista ha considerado que como jefe de la oposición, Gallardo "no aporta nada a Extremadura" y "por respeto a las instituciones y por respeto también al proceso judicial, a toda Extremadura, después de habérselo faltado a la jueza instructora y por tanto a la separación de poderes, al Estado de Derecho, no queda otra que deje el acta de diputado". "Es absolutamente incompatible estar sentado en un escaño en la Asamblea de Extremadura y estar sentado en el banquillo de los acusados. Absolutamente incompatible", ha considerado el consejero.
