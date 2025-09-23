La Junta de Extremadura llama a «no cerrar los ojos» ante la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual

Es necesario que toda la sociedad se implique en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (TSHFES), de las que dos de cada tres víctimas son mujeres y niñas.

«Las mujeres que se encuentran en contexto de prostitución no están por voluntad propia, ni por gusto, son mujeres vulnerables que son obligadas por sus proxenetas o por su situación personal, por lo que quienes hagan uso de sus servicios están siendo cómplices de su explotación», incide la secretaria general de Igualdad y Conciliación de la Junta de Extremadura, Ara Sánchez Vera.

La titular de Igualdad ha destacado este martes que la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (TSHFES) en Extremadura ha estado en el centro de las prioridades del ejecutivo autonómico desde el primer momento.

Muestra de ello ha sido que el pasado mes de marzo y después de un año de intenso trabajo, se lograra aprobar un nuevo protocolo por la Mesa en Pleno contra la Trata.

El primer protocolo fue aprobado en 2015, y después de 10 años, «se hacía necesaria una revisión para adaptarlo a la realidad actual, a las nuevas formas de captación a través de las redes sociales y otras aplicaciones informáticas, así como recoger medidas de intervención con niñas».

La Junta de Extremadura refuerza la lucha contra la trata con nuevo protocolo

El nuevo texto, en el que han trabajado todas las instituciones y entidades implicadas en la lucha contra la trata, será objeto de una importante difusión para que llegue a todos los puntos de la comunidad autónoma para una mejor protección de las víctimas.

Este nuevo protocolo se hará llegar a todos los juzgados, ayuntamientos, cuarteles de la guardia civil, comisarías de policía nacional y policía local, centros sanitarios, oficinas de igualdad y contra la violencia de género, y ONGs, entre otras muchas entidades que trabajan en la protección y recuperación integral de las víctimas.

Se trata de que conozcan todos y cada uno de los recursos de la extensa red con la que cuenta Extremadura para asistir a las víctimas, de modo que sepan dónde derivarlas en caso de ser necesario.

Ahora Extremadura «cuenta con una herramienta más adecuada para la coordinación interinstitucional de todas las entidades implicadas en la lucha contra la trata y en la recuperación integral de las víctimas, tanto de la administración, como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades del tercer sector».

Extremadura impulsa la coordinación institucional para proteger a las víctimas de explotación sexual

Para la secretaria general de Igualdad y Conciliación la TSHFES es «uno de los delitos más deleznables que se pueden cometer contra la libertad, la dignidad y los derechos humanos de las personas, pero, sobre todo y fundamentalmente, es uno de los ataques más graves contra las mujeres y las niñas».

Para Sánchez Vera, es necesaria la colaboración de todas las partes implicadas en su erradicación, ya que acabar con la trata «es muy complicado, se desarrolla a través de redes de crimen organizado, son organizaciones transnacionales que operan más allá de nuestras propias fronteras, lo que dificulta poder desarticularlas».

La trata es la captación, transporte o traslado de seres humanos para su explotación ya sea con fines sexuales o de cualquier otro tipo. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, la Junta de Extremadura, una vez liberadas las víctimas, pone al alcance de todas ellas su red de recursos, en especial, las Casas de la Mujer de Cáceres y Badajoz y los cuatro Centros de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual, de Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, donde se les da asistencia psicológica, jurídica y social.