La Junta publicará de oficio el listado de los agricultores que recibirán ayudas por los incendios

La Junta de Extremadura ha activado el reparto de las ayudas a los sectores afectados por los incendios del pasado mes de agosto. Las subvenciones directas, enfocadas sobre todo al sector agrario y turístico, se recogen junto a otras medidas extraordinarias en un decreto-ley dotado con 3,5 millones de euros y se podrán solicitar a partir de mañana, tras su publicación este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). En el caso del sector agrario, los beneficiarios no necesitarán presentar solicitud, ya que el Ejecutivo publicará de oficio un listado provisional de beneficiarios en el DOE en un plazo de 10 días.

El objetivo de estas ayudas es paliar las graves consecuencias que ha tenido "la peor ola de incendios forestales de las últimas décadas" en Extremadura. La región ha registrado este verano 17 grandes incendios, con 50 localidades afectadas y 50.000 hectáreas arrasadas por el fuego. El pasado 29 de agosto, el Ejecutivo de María Guardiola celebró en Hervás un Consejo de Gobierno en el que se detallaron estas ayudas, que se aprobaron el pasado 18 de septiembre en otra reunión extraordinaria. Al tratarse de un decreto-ley, todas las medidas entrarán en vigor mañana, pero necesitarán el refrendo de la Asamblea en el plazo de un mes para mantenerse en vigor.

3,5 millones en ayudas

Las ayudas extraordinarias aprobadas para el sector agrícola y ganadero ascienden a dos millones de euros, cifra que organizaciones como UPA-UCE ya consideran insuficiente. Los titulares de explotaciones calcinadas recibirán 3.000 euros por hectárea perdida en cultivos permanentes como el cerezo, el olivo y el castaño, mientras que los ganaderos recibirán 500 euros por cada cabeza mayor perdida, 100 euros por cada colmena y 37 euros por metro lineal de vallado que hayan resultado dañados.

La Junta de Extremadura publicará de oficio un listado provisional de beneficiarios en el DOE en un plazo de 10 días, por lo que no será necesario presentar solicutud para ninguna de ellas, excepto para las ayudas específicas a la reposición del vallado. Estas podrán solicitarse a partir de mañana y la tramitación podrá seguirse a través de la plataforma Arado Laboreo.

Además de las ayudas directas, se destinan 1,1 millones de euros para una línea de préstamos, de hasta 60.000 euros por beneficiario, que van a ser bonificados al cien por cien en el pago de intereses. Estos préstamos se podrán solicitar durante los 60 días posteriores a la publicación en el DOE de este decreto ley.

Sector turístico

En el caso del sector turístico, el decreto ley contempla una partida de 300.000 euros "para compensar las pérdidas derivadas de la situación de emergencia y apoyar la continuidad de las empresas turísticas en las zonas que se han visto afectadas", que cubrirán hasta el 25% de la reducción de ingresos provocada por las cancelaciones de reservas, incluidos restaurantes, con un límite máximo por beneficiario de 3.000 euros.

Junto a las ayudas directas, la Junta también prevé habilitar una línea de microcréditos de hasta 50.000 euros, para empresas turísticas, alojamientos y restaurantes de esas comarcas, con los que "podrán cubrir los gastos en inversiones, en activos tangibles e intangibles para recuperar esa apreciada actividad económica". Podrán pedir estas ayudas los autónomos y las pymes del sector turístico que desarrollen su actividad en municipios cuya población fue confinada, evacuada total o parcialmente, o aislada a causa de los incendios, que son en total 13 municipios en las comarcas del Valle de Ambroz, Valle del Jerte y Trasierra y Tierras de Granadilla.

Críticas de Las Hurdes

La Asociación de Turismo de Las Hurdes (ATHUR) ha denunciado este martes la "injustificada exclusión" de los municipios cacereños de Caminomorisco y Pinofranqueado de estas ayudas. En una nota, el colectivo ha recordado que, al igual que en las comarcas del Valle del Ambroz, Jerte y Trasierra, todas ellas incluidas en el decreto, los vecinos y empresarios hurdanos "sufrieron confinamientos, evacuaciones e incomunicación, además de pérdidas económicas equiparables a las de otros territorios".

"Aun así, los municipios hurdanos de Caminomorisco y Pinofranqueado han quedado fuera de las medidas de apoyo", ha criticado la presidenta de ATHUR, Victoria Rodrigo. "Nuestros empresarios turísticos han visto cómo se desplomaron las reservas y cómo la imagen del destino se resentía, con consecuencias que van mucho más allá de la temporada de verano", ha lamentado.

Bonificaciones fiscales a la caza

El decreto ley también incluye medidas tributarias para el sector cinegético, como la bonificación del 100% en la cuota tributaria del Impuesto sobre Aprovechamiento Cinegético, cuando un coto de caza haya sufrido la pérdida de sus recursos cinegéticos.

Esta bonificación se aplicará en la temporada 2026/2027 en los cotos autorizados que no puedan desarrollar actividades en este periodo. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que los afectados no tengan que soportar el abono de las tasas cinegéticas y ganaderas.