Sector agrario
Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 23 de septiembre de 2025
Consulta aquí todos los datos de la lonja agropecuaria extremeña
Presentamos los datos actualizados a día 23 de septiembre de la Lonja agropecuaria de Extremadura.
Lonja martes, 23 de septiembre de 2025Lonja martes, 23 de septiembre de 2025
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- Cinco incendios activos este domingo en Extremadura, tres de ellos declarados de nivel 1 y una carretera cortada
- CSIF Extremadura saldrá a la calle si el sueldo de los funcionarios de la Junta no se igualan a otras comunidades: 300 euros de diferencia
- Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina
- La penúltima recarga de la Unidad 2 de la central de Almaraz contará con 200 trabajadores menos
- Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
- Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura
- Desactivado el nivel 1 del incendio forestal de Talayuela
La Junta de Extremadura llama a «no cerrar los ojos» ante la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual
AD