María Félix Tena, protagonista de los Desayunos de la Crónica de Badajoz

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, María Félix Tena Aragón, es la protagonista mañana de los Desayunos de La Crónica de Badajoz. El encuentro comienza a las diez de la mañana en el Hotel Las 3 Campanas de la capital pacense y está patrocinado por Unicaja. La directora de la Crónica de Badajoz, Ascensión Martínez Romasanta, será la encargada de introducir el acto y la directora general de Prensa Ibérica en Extremadura, María Ortiz, entrevistará a la invitada.

El diario gratuito líder de la región organiza regularmente estos encuentros con personalidades de la actualidad extremeña a los que se invita a analizar la actualidad en un formato amable y distendido, que siempre despierta gran interés informativo. Tras la charla-entrevista con María Félix Tena, se abrirá el turno de preguntas del público.

Carrera meteórica

María Félix Tena, que comenzó en la carrera judicial con tan solo 25 años, tiene entre otros muchos reconocimientos la Cruz al Mérito Policial, Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil, Premio Menina 2016 y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Penyafort. Su primer destino fue el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coria. En apenas dos años fue ascendida a magistrada y en 1990 tomó posesión en la Sección Segunda de la Audiencia provincial de Cáceres, Audiencia que presidió desde 2014 hasta 2020, año en que fue nombrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, siendo la primera mujer que ocupó ambos cargos.

Retos de la judicatura

Tras la reciente inauguración del nuevo curso judicial en Extremadura, Tena tiene por delante numerosos retos, como la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres y el de Navalmoral. El pasado 1 de julio entraron en funcionamiento los Tribunales de Instancia en todos los partidos judiciales salvo Cáceres, Mérida, Plasencia, y Badajoz, que lo harán en enero de 2026. Tras esta reorganización en cada municipio se crean las Oficinas de Justicia, que van a evitar desplazamientos y agilizarán trámites.

Otra de las novedades que anunció la presidenta del TSJEx es el aumento de competencias que tendrá la sección de violencia contra la mujer del Tribunal de Instancia de Cáceres y la creación de otra plaza más de magistrado para esa sección.

En la provincia de Badajoz de ha creado una sección especializada en violencia sobre la mujer de ámbito comarcal y sede en Mérida, que seguirá el modelo de la iniciada en Cáceres. En el Tribunal de Instancia de Badajoz, la sección de violencia sobre la mujer verá ampliada su plantilla con un segundo magistrado.

De la misma manera en este curso judicial se cumplen los 235 años de la creación de la Real Audiencia de Extremadura, siendo el único órgano que lleva funcionando con competencias territoriales tanto tiempo.