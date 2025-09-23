Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de la avenida Virgen de Guadalupe, en Cáceres, y la psicóloga cacereña, Violeta Acedo.

Imagen de la avenida Virgen de Guadalupe, en Cáceres, y la psicóloga cacereña, Violeta Acedo. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Violeta Acedo, psicóloga de Cáceres, tras la reyerta mortal: "Cuando se produce el 'efecto masa' se diluye la responsabilidad individual. No saben parar"

El fallecimiento de Jonathan Espinoza tras una pelea el pasado domingo en la avenida Virgen de Guadalupe ha puesto en el foco la escalada de la violencia entre los jóvenes. ¿Entre sus causas? Las situaciones de vulnerabilidad experimentadas a lo largo de la infancia, la presencia de determinados modelos de masculinidad o el consumo de alcohol y drogas

Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz

El juzgado estima íntegramente la demanda de los padres y da por probado que no se llevaron a cabo los protocolos establecidos, con lo que se prolongó la situación de riesgo hasta que el niño nació sin vida

Muere un joven de Olivenza al chocar su vehículo con un caballo en Badajoz

El accidente mortal ha ocurrido de madrugada en la Ex-107, en el kilómetro 5,5, a la altura del Corazón de Jesús

Llega el otoño a Extremadura con una caída brusca de los termómetros: será cálido y seco

El verano se despide con un descenso de temperaturas especialmente notable en las mínimas, con hasta 10 grados menos en apenas dos días en la comunidad extremeña. El cambio de hora, otro fenómeno propio del cambio de estación, tendrá lugar el último domingo de octubre

El nuevo Palacio de Justicia de Cáceres toma forma: primera piedra en septiembre y las obras, a partir de octubre

La presidenta del alto tribunal, María Félix Tena, confirma que la ampliación de las instalaciones ya es "una realidad"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents