Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El fallecimiento de Jonathan Espinoza tras una pelea el pasado domingo en la avenida Virgen de Guadalupe ha puesto en el foco la escalada de la violencia entre los jóvenes. ¿Entre sus causas? Las situaciones de vulnerabilidad experimentadas a lo largo de la infancia, la presencia de determinados modelos de masculinidad o el consumo de alcohol y drogas

El juzgado estima íntegramente la demanda de los padres y da por probado que no se llevaron a cabo los protocolos establecidos, con lo que se prolongó la situación de riesgo hasta que el niño nació sin vida

El accidente mortal ha ocurrido de madrugada en la Ex-107, en el kilómetro 5,5, a la altura del Corazón de Jesús

El verano se despide con un descenso de temperaturas especialmente notable en las mínimas, con hasta 10 grados menos en apenas dos días en la comunidad extremeña. El cambio de hora, otro fenómeno propio del cambio de estación, tendrá lugar el último domingo de octubre

La presidenta del alto tribunal, María Félix Tena, confirma que la ampliación de las instalaciones ya es "una realidad"