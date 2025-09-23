Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 23 de septiembre

Actualidad
Violeta Acedo, psicóloga de Cáceres, tras la reyerta mortal: "Cuando se produce el 'efecto masa' se diluye la responsabilidad individual. No saben parar"
El fallecimiento de Jonathan Espinoza tras una pelea el pasado domingo en la avenida Virgen de Guadalupe ha puesto en el foco la escalada de la violencia entre los jóvenes. ¿Entre sus causas? Las situaciones de vulnerabilidad experimentadas a lo largo de la infancia, la presencia de determinados modelos de masculinidad o el consumo de alcohol y drogas
Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
El juzgado estima íntegramente la demanda de los padres y da por probado que no se llevaron a cabo los protocolos establecidos, con lo que se prolongó la situación de riesgo hasta que el niño nació sin vida
Muere un joven de Olivenza al chocar su vehículo con un caballo en Badajoz
El accidente mortal ha ocurrido de madrugada en la Ex-107, en el kilómetro 5,5, a la altura del Corazón de Jesús
Llega el otoño a Extremadura con una caída brusca de los termómetros: será cálido y seco
El verano se despide con un descenso de temperaturas especialmente notable en las mínimas, con hasta 10 grados menos en apenas dos días en la comunidad extremeña. El cambio de hora, otro fenómeno propio del cambio de estación, tendrá lugar el último domingo de octubre
El nuevo Palacio de Justicia de Cáceres toma forma: primera piedra en septiembre y las obras, a partir de octubre
La presidenta del alto tribunal, María Félix Tena, confirma que la ampliación de las instalaciones ya es "una realidad"
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
- Cinco incendios activos este domingo en Extremadura, tres de ellos declarados de nivel 1 y una carretera cortada
- Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina
- Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
- Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España
- Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura
- 72 medios luchan contra el fuego activo en Valverde de la Vera