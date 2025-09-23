Pleno intenso este jueves en la Asamblea de Extremadura: La crisis del transporte escolar y la comisión de investigación sobre los incendios centrarán el orden del día

La Asamblea de Extremadura celebrará este jueves un intenso pleno. Con todas las miradas puestas en el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, por su procesamiento en el caso David Sánchez, el orden del día se centrará en la crisis del transporte escolar y los incendios. PSOE, Vox y Unidas por Extremadura llevan iniciativas relacionadas con la falta de autobuses al inicio del curso y los socialistas también instarán a la reprobación de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Igualmente, se debatirá la creación de una comisión de investigación sobre los incendios de este verano, también a instancias del PSOE y con el rechazo del PP.

Como es habitual en los últimos plenos de cada mes, la presidenta de la Junta responderá a las preguntas de los líderes de la oposición, en este caso todas relacionadas con la crisis del transporte escolar. En la sesión de control al Gobierno, Mercedes Vaquera también tendrá que responder a dos preguntas del PSOE sobre este asunto. La consejera sustentará asimismo una interpelación, a instancias de los socialistas, y dos comparecencias a petición propia, una sobre el inicio del curso escolar y otra sobre la crisis de los autobuses. El tema se tratará también en una propuesta de impulso del PSOE que incluye la reprobación de la Cámara a Vaquera "por su nula gestión y porque nadie ha asumido responsabilidades".

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces. / El Periódico

Responsabilidades

La portavoz socialista, Piedad Álvarez, ha insistido este martes tras la Junta de Portavoces que la crisis "no está cerrada". "Se intentó despachar el pasado viernes mintiendo a la opinión pública, mintiendo, diciendo que estaba resuelto", asegura. Los socialistas, y también Vox y Unidas, insisten en saber quién ha capitaneado las negociaciones y por qué Guardiola "no ha aparecido" durante toda la crisis.

El PP por su parte, insiste en que detrás del acuerdo con las empresas hay mucho trabajo y que finalmente, se ha conseguido adjudicar el cien por cien de las rutas pese a "algunas incidencias" que aún hay que solucionar.

El portavoz del PP de Extremadura, Sánchez Juliá, atiende a los medios en una imagen de archivo. / PP

Investigación sobre los incendios

El otro asunto capital del orden del día del pleno es la creación de una comisión de investigación sobre los incendios del pasado verano, también a instancias del PSOE. Los socialistas cuentan con el respaldo de Unidas por Extremadura pero el rechazo del PP, que considera que "todas las explicaciones están dadas".

En la sesión de este jueves también se debatirá el dictamen elaborado en comisión del Proyecto de Ley de ayuda excepcional de emergencia a explotaciones ovinas afectadas por la lengua azul y de cereza por las abundantes lluvias, que está dotado con 28 millones de euros.