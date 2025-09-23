Unidas por Extremadura confía en que el "circo" del caso David Sánchez acabe cuanto antes: "Solo beneficia a la derecha"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, confía en que el "circo" del caso David Sánchez acabe cuanto antes, ya que solo beneficia a la derecha. "Cuanto antes se diriman responsabilidades, y cuanto antes el PSOE asuma también responsabilidades en función de la sentencia, creo que mejor para todos los extremeños", ha afirmado después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya ratificado este martes el procesamiento del hermano del presidente del Gobierno y el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por prevaricación y tráfico de influencias.

"Nosotras desde Unidas por Extremadura lo que deseamos es que este circo, este esperpento acabe cuanto antes, porque a los únicos que beneficia es a la derecha, que lo utiliza como cortina de humo sobre todos los problemas que afectan a los extremeños".

Enchufismo

"Hay que hablar de los incendios, hay que hablar de las condiciones laborales de los bomberos, hay que hablar del transporte escolar. Y estoy segura que la señora Guardiola y los diputados del Partido Popular van a utilizar este tema como cortina de humo ante los verdaderos problemas que tiene Extremadura", ha señalado De Miguel tras la Junta de Portavoces de la Asamblea.

Así, tras recordar que su formación fue la primera en denunciar que el de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz era "un caso de clientelismo y un claro caso de enchufismo", ha defendido que se tienen que dirimir responsabilidades y que cuanto antes se haga mejor, para que así el Gobierno autonómico se pueda centrar en "resolver los problemas de los extremeños".

Críticas al PP y Vox

En todo caso, ha señalado también que ni PP ni Vox pueden dar "lecciones" en este asunto. "Aquí el Partido Popular actúa igual que el Partido Socialista, actúa con las mismas redes clientelares y el mismo modus operandi, y Vox igual", ha asegurado Irene de Miguel.

"Porque parece que ya no nos acordamos que los señoritos de Vox, cuando le fueron a dar la alcaldía al señor Fragoso, lo primero que hicieron fue enchufar a dos en el Ayuntamiento de Badajoz, al señor Morales y al señor del Pozo, exalcalde de Guadiana, con lo cual, que no vengan a dar lecciones aquí, ni los señores de Vox, ni los señores del PP, que ya sabemos dónde está el primo de la señora Guardiola, trabajando, que no vengan a dar lecciones", ha apuntado.