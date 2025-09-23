Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Pide la "expulsión inmediata"

Vox Extremadura exige el fin del “arraigo de ilegales”: afirma que los beneficiarios han pasado de 193 a 2.762 en cinco años

Anuncia una propuesta para reclamar al Gobierno de España la supresión de esta figura, que considera "una vía de regularización masiva encubierta"

Los diputados de Vox en la Asamblea Juan José García y Óscar Fernández Calle, en la Junta de Portavoces de la Asamblea

Los diputados de Vox en la Asamblea Juan José García y Óscar Fernández Calle, en la Junta de Portavoces de la Asamblea / ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

El arraigo, concebido en origen como un mecanismo excepcional, “se ha convertido en una herramienta para premiar la permanencia ilegal y fomentar el fraude”. Así lo ha denunciado este martes Óscar Fernández Calle, portavoz parlamentario del Grupo VOX en la Asamblea de Extremadura, tras la reunión de la Junta de Portavoces para abordar los contenidos del pleno del próximo jueves. Asegura que en la región los beneficiarios han pasado de 193 en 2020 a 2.762 en 2025, "un incremento del 1.331%".

“Estamos ante una regularización masiva encubierta que alimenta el efecto llamada, fortalece a las mafias de tráfico de personas y pone en riesgo la seguridad, los servicios públicos y la cohesión social de nuestros barrios”, denuncia el portavoz del Vox.

Su propuesta insta al Gobierno de la Nación a suprimir la figura del arraigo y a garantizar la "expulsión inmediata" de todos aquellos extranjeros que accedan de manera ilegal a España o cometan delitos graves.

Conflicto del transporte escolar

El portavoz anunció también las cuestiones que Vox llevará al próximo pleno de la Asamblea, este jueves. Por un lado, exigirá explicaciones sobre la gestión del transporte escolar, preguntando directamente si la consejera de Educación asume en primera persona la responsabilidad del conflicto y de la retirada de la denuncia contra las empresas, o si actuó siguiendo órdenes de instancias superiores.

Asimismo, Vox pedirá a la presidenta de la Junta, María Guardiola, que aclare si considera buena la gestión de este servicio en el inicio del curso, después del caos que sufrieron miles de familias extremeñas.

En materia energética, la formación reclamará conocer qué acciones piensa ejecutar la Junta de Extremadura para garantizar que la central nuclear de Almaraz, con sus dos reactores, siga en funcionamiento, "defendiendo su valor estratégico para el empleo, la industria y la seguridad energética".

Noticias relacionadas y más

El tiempo se agota para Almaraz. El primer reactor se desconectará en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028, según el programa de clausura de estas instalaciones recogido en el VII Plan General de Residuos Radiactivos. La central cacereña será la primera en el calendario de cierre.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
  2. Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
  3. Cinco incendios activos este domingo en Extremadura, tres de ellos declarados de nivel 1 y una carretera cortada
  4. Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina
  5. Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
  6. Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España
  7. Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  8. Avanzan los trámites de una segunda universidad privada en Extremadura

La Comisión de Violencia sobre la Mujer de Extremadura ya apuntó fallos en las pulseras hace quince meses

La Comisión de Violencia sobre la Mujer de Extremadura ya apuntó fallos en las pulseras hace quince meses

Pleno intenso este jueves en la Asamblea de Extremadura: La crisis del transporte escolar y la comisión de investigación sobre los incendios centrarán el orden del día

Pleno intenso este jueves en la Asamblea de Extremadura: La crisis del transporte escolar y la comisión de investigación sobre los incendios centrarán el orden del día

Hablan los propietarios de las villas de Isla Valdecañas: «Defenderemos la perviviencia del complejo hasta el final»

Hablan los propietarios de las villas de Isla Valdecañas: «Defenderemos la perviviencia del complejo hasta el final»

Ascienden a 16 los casos de Virus del Nilo en Extremadura

Ascienden a 16 los casos de Virus del Nilo en Extremadura

Apag Asaja afirma que los bajos precios ponen en riesgo la supervivencia del arroz en Extremadura

Apag Asaja afirma que los bajos precios ponen en riesgo la supervivencia del arroz en Extremadura

Miembros de Infoex y Agentes del Medio Natural reclaman mejoras tras "la peor campaña" de incendios en Extremadura

Miembros de Infoex y Agentes del Medio Natural reclaman mejoras tras "la peor campaña" de incendios en Extremadura

El Constitucional rechaza el recurso de la Junta y mantiene el derribo total de Isla Valdecañas

El Constitucional rechaza el recurso de la Junta y mantiene el derribo total de Isla Valdecañas

Unidas por Extremadura confía en que el "circo" del caso David Sánchez acabe cuanto antes: "Solo beneficia a la derecha"

Unidas por Extremadura confía en que el "circo" del caso David Sánchez acabe cuanto antes: "Solo beneficia a la derecha"
Tracking Pixel Contents