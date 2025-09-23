Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Caso David Sánchez

Vox Extremadura insta a Gallardo a no seguir "ni un minuto más" en sus cargos y apela al PSOE a cesarle

Vox considera que "un partido con convicciones democráticas no mantendría en sus cargos a alguien en esa situación”

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura.

Óscar Fernández Calle, portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura. / CEDIDA

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Cáceres

Vox Extremadura considera que Miguel Ángel Gallardo debe abandonar lo antes posibles todos sus cargos y responsabilidades políticas. El portavoz del gupo parlamentario en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha valorado este martes la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz que confirma que Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, deben sentarse en el banquillo por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a otros nueve investigados en esta causa.

"Tenemos plena confianza en la justicia. El señor Gallardo no debería seguir ni un minuto más como diputado en la Asamblea ni como secretario general del PSOE extremeño", ha subrayado el portavoz de la formación de Abascal en Extremadura.

Llamada al partido

A su juicio, "cuando alguien se sienta en el banquillo es porque hay indicios y pruebas suficientes de la comisión de un delito". Por ello, Vox considera que "un partido con convicciones democráticas no mantendría en sus cargos a alguien en esa situación”.

No obstante, Miguel Ángel Gallardo ya ha enviado una carte este martes a la militancia afirmando que no va a dimitir.

Texto completo de la carta de Miguel Ángel Gallardo a la militancia socialista de Extremadura

Texto completo de la carta de Miguel Ángel Gallardo a la militancia socialista de Extremadura

La apertura de juicio oral ya es evidente después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya desestimado los recursos de la fiscalía y las defensas contra el auto de transformación a procedimiento abreviado dictado el pasado 28 de abril por la jueza instructora, Beatriz Biedma, cuya resolución confirma. Y ello porque, según los magistrados, "existen indicios suficientes expuestos por el auto recurrido sobre el presunto carácter delictivo de la conducta imputada y, por tanto, la consecuencia es la de proseguir el procedimiento", según se ha conocido este martes. 

