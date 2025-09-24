"Almaraz no se cierra": El grito de los trabajadores en huelga contra la pérdida de más de 4.000 empleos

Al grito de "Almaraz no se cierra", los trabajadores de la planta nuclear se han concentrado este miércoles frente al Palacio de Congresos de Cáceres en una huelga contra el cese de su explotación. Detrás de una gran pancarta con el lema 'Más allá de 2027', unos 200 empleados han reclamado la continuidad de Ascó, Cofrentes, Vandellós II y Trillo, las otras cuatro instalaciones eléctricas en activo en España.

El presidente del comité de empresa, Borja Romero, ha puesto de manifiesto que la suspensión de la actividad supondrá la pérdida de 1.000 empleos directos en la central y más de 4.000 en toda la comarca de Campo Arañuelo. "Hemos entrado en la cuenta atrás y queda muy poco para que Extremadura pierda todas sus posibilidades de industrialización, presentes y futuras, porque carecemos de ninguna alternativa real de industrialización en la zona", ha señalado.

Fecha límite para las empresas: marzo de 2026

Se trata de la principal industria de la zona y también de Extremadura. Romero ha apelado a que significaría suprimir "el principal motor socioeconómico de los últimos 40 años".

Concentración de los trabajadores de Almaraz en Cáceres. / Jorge Valiente

El representante de los empleados ha instado a las empresas propietarias a solicitar la prórroga para la autorización de explotación de Almaraz, cuyo plazo expira en marzo de 2026. Ha asegurado que las compañías están de acuerdo y que recientemente han presentado una carta al Ministerio para concertar una reunión de alto nivel: "Van por el buen camino, pero ahora debe ser el Gobierno el que responda a esa carta y se reúna con ellos".

"Infraestructura clave para el sistema energético"

Por eso, ha pedido al Ejecutivo nacional que acepte la solicitud para "garantizar el futuro de una infraestructura clave para el sistema energético nacional". Ha apelado a ambas partes a establecer "un diálogo responsable y transparente que permita estudiar en profundidad la continuidad de la operación de las centrales nucleares en España, incluida Almaraz, con el objetivo de evitar consecuencias catastróficas para nuestro país y para nuestro entorno local".

"Almaraz, más allá de 2027", el lema de la pancarta en la huelga de esta mañana. / Jorge Valiente

Durante la lectura del manifiesto frente a los medios de comunicación, Romero ha insistido en que el objetivo es "tratar de parar la cuenta atrás" y ha pedido al Gobierno extremeño que "lidere este proceso, poniendo sobre la mesa posibles soluciones que estén a su alcance y permitan el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz, que supone un 5% del PIB de la región".

Las manifestaciones continuarán

Como portavoz de los trabajadores, ha manifestado que continuarán movilizándose por distintos territorios para "denunciar públicamente esta situación y luchar con todas nuestras fuerzas para impedir el cierre de la principal industria de Extremadura".

La planta genera el 7% de la energía consumida en España y es la primera en el calendario del apagón nuclear previsto por el Gobierno, con el primer reactor que se desconectará en noviembre de 2027 y el segundo en octubre de 2028. La huelga coincide con la reunión anual de la Sociedad Nuclear, que ha dado inicio minutos después esta mañana, en la que se ha destacado la importancia de la energía eléctrica en el país y, según sus representantes, del riesgo de depender únicamente de las renovables porque sus alternativas, cuando la climatología no es favorable, provocan una "mayor emisión de gases de efecto invernadero".