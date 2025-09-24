Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta sanitaria

Confirmado: Extremadura registra un nuevo caso de virus del Nilo y se eleva la alerta sanitaria

El infectado es un hombre de 72 años y se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva

Crece el miedo por el virus del Nilo

Crece el miedo por el virus del Nilo

Agencia ATLAS / Foto: EFE

Almudena Villar Novillo

Almudena Villar Novillo

El Servicio Extremeño de Salud (SES) confirma un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un hombre de 72 años del área de Salud de Don Benito-Villanueva y se encuentra ingresado en el Hospital Don Benito-Villanueva. Este nuevo contagio eleva a 17 el número de infectados registrados en Extremadura en 2025. De ellos, tres fueron asintomáticos y dos murieron.

Sin embargo, desde la Consejería de Sanidad se comunica el alta hospitalaria de una mujer de 66 años, diagnosticada con el virus el 12 de septiembre. Pese a esta mejoría, la situación preocupa puesto cinco pacientes continún hospitalizados,

Ante la persistencia de casos, la dirección del SES ha emitido una alerta a las gerencias de las ocho áreas de salud de la región. El objetivo es mantener una vigilancia constante para detectar cualquier síntoma compatible con la enfermedad y aumentar la capacidad diagnóstica. Se recuerda que, a pesar de la gravedad en algunos casos, el 80% de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Consejos clave para protegerse de los mosquitos

Para mitigar la propagación del virus, que se transmite a través de la picadura de mosquitos, el SES ha reiterado una serie de recomendaciones esenciales para la ciudadanía:

  • Elimina el agua estancada: Vacía y mantén secos objetos que puedan acumular agua, como cubos, platos de macetas, juguetes y neumáticos. Además, asegúrate de que las piscinas, estanques y balsas se encuentren en buen estado.
  • Vestimenta: Utiliza ropa de colores claros que cubra la mayor parte del cuerpo, como camisas de manga larga, pantalones largos y calzado cerrado.
  • Usa repelentes e insecticidas: Aplica productos autorizados en loción, espray o pulsera y evita usar jabones o perfumes muy perfumados que puedan atraer a los insectos.
  • Instala mosquiteras: Coloca mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de los mosquitos en tu hogar.

Noticias relacionadas y más

Esas sencillas pautas contribuyen a la prevención del virus del Nilo occidental y reducir el riesgo de contagio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
  2. Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
  3. Cinco incendios activos este domingo en Extremadura, tres de ellos declarados de nivel 1 y una carretera cortada
  4. Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  5. Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina
  6. El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
  7. Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
  8. Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España

Confirmado: Extremadura registra un nuevo caso de virus del Nilo y se eleva la alerta sanitaria

Confirmado: Extremadura registra un nuevo caso de virus del Nilo y se eleva la alerta sanitaria

La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad"

La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad"

El PSOE confía en que la justicia tenga en cuenta la modificación de la Ley ZEPA en Valdecañas: "el derribo sería un desastre para la zona"

El PSOE confía en que la justicia tenga en cuenta la modificación de la Ley ZEPA en Valdecañas: "el derribo sería un desastre para la zona"

Iberdrola da por hecho el cierre de la central nuclear de Almaraz en su plan estratégico a la espera de un giro del Gobierno

Iberdrola da por hecho el cierre de la central nuclear de Almaraz en su plan estratégico a la espera de un giro del Gobierno

Cáceres, eje nacional del debate energético: "Sin nucleares aumentará la emisión de gases de efecto invernadero"

Cáceres, eje nacional del debate energético: "Sin nucleares aumentará la emisión de gases de efecto invernadero"

Educación abre el plazo para solicitar las ayudas de comedor y transporte escolar

Educación abre el plazo para solicitar las ayudas de comedor y transporte escolar

Ecologistas en Acción: "Ya no quedan excusas para retrasar la demolición de Isla Valdecañas"

Ecologistas en Acción: "Ya no quedan excusas para retrasar la demolición de Isla Valdecañas"

La Junta de Extremadura desmiente la falta de personal en el Plan Infoex y que haya habido jornadas "extremas"

La Junta de Extremadura desmiente la falta de personal en el Plan Infoex y que haya habido jornadas "extremas"
Tracking Pixel Contents