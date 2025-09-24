El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el "camino" para llegar a la "verdad"

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha mostrado su "respeto absoluto" a las decisiones judiciales a tenor de los autos de la Audiencia de Badajoz que envían a juicio oral a David Sánchez y al secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, tras desestimar sus recursos. Confía en que sea "el camino" para que se llegue a "la verdad".

De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios, antes del inicio de 'Los desayunos de la Crónica de Badajoz', al ser preguntado por su valoración después de que la Audiencia Provincial de Badajoz haya acordado enviar a juicio oral al hermano de Pedro Sánchez y al líder de los socialistas extremeños, por prevaricación administrativa y tráfico de influencias, a raíz de la presunta contratación irregular de David Sánchez en la Diputación de Badajoz.

Interpelado también por si cree que Gallardo debería dimitir como han pedido, entre otros, la Junta de Extremadura, PP o Vox, Quintana ha espetado:"¿Qué va a querer la oposición? A ver cómo puede hacer daño de esto". "No creo que se lo pidan a Isabel Díaz Ayuso", ha agregado en relación a la presidenta madrileña.

Mientras, y en relación a si está de acuerdo con las afirmaciones de Gallardo sobre un posible 'lawfare' o guerra judicial, y la manera de hacer política de algunos jueces, el delegado ha reiterado que respeta las decisiones judiciales.

Sobre la Central Nuclear de Almaraz

Por otro lado, e interpelado por la concentración convocada este miércoles en Cáceres por los trabajadores de la Central Nuclear de Almaraz contra su cierre, José Luis Quintana ha expuesto en declaraciones recogidas por Europa Press que "lógicamente" se está en un estado "libre", y "por lo tanto" se pueden hacer manifestaciones.

Sobre las nucleares, califica de "sorprendente" que desde el año pasado se esté escuchando que las empresas se van a reunir para hacer una propuesta al ministerio, algo que "se va retrasando mes tras mes, así un año, primero era la pandemia, después era no sé qué, después era no sé cuánto, y ahora dicen que ni siquiera se van a reunir; y no parece que haya acuerdo entre ellas", ha remarcado.

Quintana ha incidido en que "ha quedado claro desde el principio" que se trata de una empresa "privada 100 por cien", y que las propietarias "hoy están batiendo récord en sus beneficios" y son las que tienen que determinar y solicitar tanto la continuidad de la central nuclear como, en su caso, la parada.

"Son una comunidad de bienes. Los acuerdos tienen que ser del cien por cien. A partir de ahí, yo creo que el foco hay que centrarlo en las empresas, en nada más", ha espetado. "Si ellas no se ponen de acuerdo, difícilmente habrá ninguna postura de ningún tipo". "Tiran la piedra, esconden la mano, pero no hablan directamente".