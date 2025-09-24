Extremadura inyecta 6,5 millones para acelerar la innovación empresarial: un foro que explica cómo acceder

Cáceres, acoge el IV Foro Funds Summit, donde 370 inscritos participan en más de 60 sesiones agendadas con un objetivo: acercar todas las ayudas disponibles para empresas y autónomos de Extremadura.

En este contexto, el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha hablado este miércoles de "programas clave" para el desarrollo económico de Extremadura como 'GotoMarket', centrado en la innovación y aprobado esta misma semana en Consejo de Gobierno, que cuenta con 3,5 millones de euros para productos y servicios en fase de precomercialización y para dualizar tecnología para el sector defensa.

Santamaría ha anunciado también que se han iniciado los trámites de las ayudas orientadas a la incorporación de Inteligencia Artificial para pymes, con 2 millones de euros, y otro programa de 1 millón de euros orientado a la digitalización de grandes empresas.

Durante el foro se han dado a conocer con detalle distintos programas, entre los que destaca Pasarela Empresa que cuenta con 2,1 millones de euros recientemente aprobados para formación en alternancia con el empleo en sectores estratégicos, como construcción, hostelería, turismo, comercio, industria, energías renovables, salud y tecnología.

Exportaciones y PIB, en crecimiento

Por último, el consejero ha compartido con los asistentes los datos económicos que presenta la región y que pasan "por un crecimiento de las exportaciones de un 40% en julio, con un acumulado del 13,7% en lo que va de año.

Asimismo, según el informe de BBVA Research, se prevé un crecimiento del PIB per cápita del 1% en 2025 y del 1,6% en 2026. Además, la inversión extranjera directa supera los 21 millones de euros, principalmente de China.

El consejero ha agradecido a los empresarios su "papel fundamental" en el impulso de la economía extremeña y ha reafirmado el compromiso de la Junta "de seguir escuchando y acompañando al tejido empresarial para fomentar el crecimiento económico y la generación de empleo en la región".