Gallardo considera que la instrucción de su caso ha sido "irregular", con "conjeturas y sospechas", sin "indicios claros"

Tras conocerse este martes la decisión de la Audiencia Provincial de Badajoz que confirma que Miguel Ángel Gallardo y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, serán juzgados por los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, junto a otros nueve investigados en esta causa, el secretario general de los socialistas extremeños ha concedido una primera entrevista al programa 'La Noche en 24 horas', de RTVE. En ella, se ha mostrado crítico con el modo en que se ha desarrollado la instrucción del caso, pero al mismo tiempo ha reiterado sentirse "tranquilo" por su confianza en la Justicia y en el Estado de Derecho: "No puede haber una prueba que me impute un delito que no he cometido".

"Nadie duda de que la jueza ha llevado a cabo una instrucción, al menos, muy irregular", ha dicho el líder regional del PSOE, apuntando que se ha basado "en conjeturas y sospechas", pero "sin indicios claros". Preguntado por su propia afirmación de que hay jueces que hacen política, Gallardo no niega que está pensando en la jueza instructora del caso.

"Lo vivido se parece a un caso de 'lawfare'"

Insiste en que "se ha comprado el relato de la ultraderecha", recordando que hasta "siete organizaciones instrumentales y partidos políticos han hecho de esta causa el instrumento para que no hablemos de los problemas que tiene Extremadura". En esa línea, ha advertido de que lo vivido se parece a un caso de 'lawfare': "Yo considero que si no lo es, se le parece mucho".

Ante los "indicios" que han ratificado también los cuatro jueces de la Audiencia Provincial de Badajoz, Gallardo ha afirmado que en el 95% de estos casos se suele ir a juicio oral, sobre todo "después de año y medio de instrucción", "porque además se hubiera puesto a los pies de los caballos a la instructora".

En cuanto a las acusaciones de que se aforó horas antes de que la jueza abriera juicio oral, argumenta: "Yo me marché al Parlamento y fue la jueza la que inició el procedimiento después. Yo no perseguí el aforamiento, fue la jueza la que me persiguió a mí, porque entendía que iba a perder el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia".

"Ni siquiera conocía a David Sánchez"

No obstante, ha insistido en su "tranquilidad" porque "un juicio oral no es una condena", pero sobre todo porque "esto se ha construido sobre la base de una gran mentira de la ultraderecha y sobre la base de un enchufe a David Sánchez, al que yo ni siquiera conocía. La Diputación tiene 1400 trabajadores y nunca me he metido en un proceso de selección, nunca me han interesado", ha matizado.

Gallardo ha indicado que esa plaza existía anteriormente hasta que un funcionario se jubiló y desde el área de Cultura se entendió que debía volverse a convocar, "pero yo no sabía quién la iba a ocupar, es que sinceramente no me resulta importante".

Lo que sí ha sucedido, ha apostillado el líder de los socialistas extremeños, "es que en la diputación se ha perdido a un gran profesional, porque el único delito que ha cometido David Sánchez es ser hermano del presidente del Gobierno". Gallardo ha reiterado en varias ocasiones que cuando la plaza salió, "ni siquiera Pedro Sánchez era secretario general ni yo estaba en su proyecto político".

También ha desvelado que, durante la instrucción, se han incautado 44 millones de correos electrónicos, lo que ha demostrado, a su juicio, la "transparencia" de la Diputación de Badajoz.

Miguel Ángel Gallardo tiene el convencimiento de que el proceso se gestó "mes y medio después" de su elección como secretario general de los socialistas extremeños, para desviar la atención "sobre los problemas reales de Extremadura".

"Único" diputado sin aforamiento

Preguntado por la polémica de su aforamiento, ha respondido que se trata del "único diputado de España" que no es aforado "porque una resolución inédita del Tribunal Superior de Justicia devolvió la causa a la Audiencia de Badajoz". Dice que no lo ha recurrido porque entró en el Parlamento regional "no para ser aforado, sino diputado", y así se lo pidió su partido, que quería tener a su líder regional en la Asamblea para "trasladar una alternativa real a Extremadura".

En este sentido, y respecto a los cuatro compañeros que dieron un paso atrás para que pudiera ocupar un escaño, insiste en que "nadie tiene derecho a meterse en las organización de un partido político, y aunque sean jueces, tampoco". "A nadie se le puso un puñal en el pecho, lo decidieron ellos", remarca. Eso sí, Gallardo reconoce que ese paso a la Asamblea "probablemente no se comunicó bien".