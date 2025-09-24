La Junta de Extremadura desmiente la falta de personal en el Plan Infoex y que haya habido jornadas "extremas"

La Junta de Extremadura desmiente la falta de personal en el Plan Infoex que UGT ha denunciado este martes, asegurando que el sindicato ha aportado datos "erróneos" e "incompletos". detalla que, durante el episodio de incendios de agosto del presente año, del total de 994 plazas que conforman el dispositivo Infoex, incluyendo personal vigilante, coordinadores, emisoristas y los 808 puestos correspondientes a las unidades de extinción, únicamente 1 plaza permaneció vacante. Esta vacante corresponde a un puesto de la categoría de bombero al 50 %, cuyo ocupante presentó su renuncia con efectos del 24 de septiembre.

La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural lamenta "profundamente" que el sindicato haya roto el acuerdo alcanzado en la mesa técnica, en la que se acordó sentarse a consensuar la actualización de las Normas de Funcionamiento y Organización del Plan Infoex una vez que concluyera la época de riesgo alto de incendios forestales. "Actuar al margen de lo acordado en esa Mesa es una falta de respeto a los agentes sociales que participaron en ella y a los trabajadores del Infoex", recrimina.

En esa mesa "hubo consenso a la hora de acordar que, por prudencia y responsabilidad, mientras la época de riesgo alto siga vigente, todos los esfuerzos del personal del Plan Infoex y de todos los trabajadores de la Junta de Extremadura implicados en la lucha contra los incendios forestales deben centrarse en la vigilancia y extinción", agrega la consejería.

Más personal

En todo caso, sobre la necesidad de reforzar las plantillas de trabajo y crear nuevos centros que esgrime UGT, la Administración regional responde que no ha tenido que esperar a este episodio de grandes incendios para llegar a esta conclusión. "En el año 2018, se adquiere el compromiso de elaborar un Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que debía estar finalizado el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, nunca se llevó a cabo ninguna mesa de negociación, ni siquiera para iniciarlo.

Hoy, agrega la consejería, la realidad es otra: "en febrero de 2024 se constituyó la Mesa Técnica del Plan INFOEX y, en abril de 2025, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos ha quedado aprobado con el respaldo unánime de todas las centrales sindicales, también UGT.

"Sorprende que estas declaraciones provengan de este sindicato, pues parecen desconocer lo que ellos mismos negociaron y firmaron en el Plan de Ordenación". El acuerdo, dice la Junta, "es claro": la creación de las primeras plazas está prevista para 2026, con 28 plazas destinadas a doblar las unidades de Plasencia, Cáceres y Don Benito, y 21 plazas para los puestos de segunda actividad. Ya en 2027 se contempla la creación de 36 nuevas plazas para reforzar las unidades de Coria, Trujillo y Zafra con la creación de nuevos centros de trabajo.

Sobre la nueva base en Badajoz

Asimismo, a la consejería le resulta "sorprendente" la solicitud de una unidad del Infoex en la ciudad de Badajoz, fundamentada en la afirmación de que en el término municipal se producen 264 incendios forestales. "Tal argumento carece de rigor, puesto que, en lo que va de la anualidad 2025, en dicho término municipal se han registrado un total de 31 incendios, una cifra muy alejada de los 264 incendios señalados por el representante sindical de UGT".

Dentro del Plan de Ordenación, apunta la Junta, se impulsa la propuesta de creación de nuevas unidades en localidades estratégicas y bien comunicadas: Coria, Trujillo, y Zafra, "consiguiendo así mejorar los tiempos de respuesta y equilibrar las cargas de trabajo de las diferentes unidades". Estas ubicaciones obedecen a un "criterio técnico", teniendo como base recortar los tiempos de respuestas a las principales masas forestales de la región.

Jornadas "extremas"

Sobre esta denuncia del sindicato, la consejería aduce que no han existido jornadas extremas: "Se han cumplido de manera rigurosa los periodos máximos de trabajo y los mínimos de descanso establecidos", además de los días de libranza de los trabajadores, tal y como se acordó en las mesas técnicas.

En cuanto a las quejas por la falta de relevo en los incendios, desde Gestión Forestal explican que "el hecho de que físicamente no se haya producido un relevo en la forma clásica, no significa que dicho relevo no haya tenido lugar. Al contrario, los relevos se han efectuado con solapes de 2 a 3 horas" para que cumplieran "estrictamente su horario de retirada, garantizando igualmente la atención del incendio".

Respecto a la acusación de EPI (Equipos de Protección Individual) insuficientes, la Junta reconoce que se han producido situaciones puntuales "que afectan a no más de 5 trabajadores de los 838 que participan en labores de extinción", por lo que pide "contrastar la información".

"Errores de bulto" en las cifras de incendios

Según la Junta, UGT también aporta información errónea cuando detalla las cifras de la campaña actual de riesgo alto de incendios. Habla de 15 grandes incendios forestales simultáneos, cuando lo cierto es que no se ha dado esa situación. En lo que llevamos de campaña ha habido 17, pero la simultaneidad no se dio con 15, sino con menos de la mitad, en concreto los 6 activos a la vez que se dieron entre los días 14 y 16 de agosto". La consejería recuerda que el verano ha sido "extraordinariamente inusual" con el periodo comprendido entre el 1 y el 20 de agosto como el más cálido desde al menos 1961, según la Aemet.