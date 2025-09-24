Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

La Cámara de Nisa asegura que «todo está preparado», pero no indica la fecha exacta

Se trata de una unión estratégica entre la empresa regional y la firma catalana Fragadis, que juntas sumarán más de 400 puntos de venta en todo el país

Arrancan los trabajos en 21 municipios afectados por el fuego antes de que llegue la lluvia

"Yo no perseguí el aforamiento, fue la jueza la que me persiguió a mí, porque entendía que iba a perder el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia", ha declarado este martes el líder de los socialistas extremeños en una entrevista en RTVE, horas después de conocerse que tendrá que sentarse en el banquillo junto a David Sánchez

La capilla ardiente reúne a amigos, familiares y a la madre de Jonathan Espinoza Castellano: "No tenemos fuerzas", aciertan a decir en mitad del dolor, la tristeza y la impotencia