Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 24 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Un nuevo atraso dilata la adjudicación del puente de Cedillo
La Cámara de Nisa asegura que «todo está preparado», pero no indica la fecha exacta
Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
Se trata de una unión estratégica entre la empresa regional y la firma catalana Fragadis, que juntas sumarán más de 400 puntos de venta en todo el país
'Helimulching': así se evita la erosión de los incendios desde los cielos extremeños
Arrancan los trabajos en 21 municipios afectados por el fuego antes de que llegue la lluvia
Gallardo considera que la instrucción de su caso ha sido "irregular", con "conjeturas y sospechas", sin "indicios claros"
"Yo no perseguí el aforamiento, fue la jueza la que me persiguió a mí, porque entendía que iba a perder el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia", ha declarado este martes el líder de los socialistas extremeños en una entrevista en RTVE, horas después de conocerse que tendrá que sentarse en el banquillo junto a David Sánchez
El adiós más triste a Pirlo en Cáceres: "Por todas las noches de baile que pasamos juntos. Tus amigos no te olvidan"
La capilla ardiente reúne a amigos, familiares y a la madre de Jonathan Espinoza Castellano: "No tenemos fuerzas", aciertan a decir en mitad del dolor, la tristeza y la impotencia
- Extremadura concederá préstamos de hasta 600.000 euros a jóvenes agricultores para modernizar el campo
- Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
- Cinco incendios activos este domingo en Extremadura, tres de ellos declarados de nivel 1 y una carretera cortada
- Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Extremadura fragua una alianza para recuperar el motor de la oveja merina
- El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
- Así se prepara el mejor 'Paquito' de Extremadura: un bocadillo con mucha miga
- Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España