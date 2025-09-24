Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

1,5 millones de unidades

La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad"

El grupo social, en colaboración con la cadena Ilunion Hotels, pone en venta el 'Sueldazo' del fin de semana con motivo del Día Mundial del Turismo

La ONCE reivindica con su cupón de este sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad" / Javier Cintas

Carolina León Carvajal

Mérida

El grupo social ONCE reivindica con su cupón de este próximo sábado el turismo accesible "para disfrutar en igualdad", que dedicará al Día Mundial del Turismo en colaboración con la cadena de hoteles Ilunion y que podrán adquirir 1,5 millones de extremeños.

Fernando Iglesias, delegado territorial de la ONCE, y José María Valadés, director de Ilunion Hotels en Mérida, han presentado este cupón junto a Victoria Bazaga, consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de Junta de Extremadura en el Hotel Ilunion Palace, en Mérida.

En su intervención, Iglesias ha destacado la importancia del turismo inclusivo, para que "todas las personas puedan participar". "Somos más de 10% de personas con discapacidad en este país que requerimos que los espacios, los hoteles, los restaurantes, los municipios sean inclusivos para poder acceder al turismo en igualdad de condiciones", ha afirmado.

Oportunidades de empleo y de vida

Así, ha puesto en valor el esfuerzo que realiza el grupo contribuyendo a la creación de empleo y oportunidades para personas con discapacidad. "No hay plaza, no hay calle que no tenga un vendedor de la ONCE, pero si vendemos cupones es realmente para generar oportunidades de vida y una mejor sociedad para personas con discapacidad".

En ese sentido, ha defendido que estas personas con discapacidad tienen derecho a educación, a empleo, pero también tienen derecho a acceder al turismo y a la cultura. "Turismo es sinónimo de bienestar, de conocimiento y de justicia. Por ello, tenemos que luchar para poder entre todos seguir haciendo lo que queremos", ha sostenido.

El turismo no es un privilegio, es un derecho

Por su parte, el director de Ilunion Hotels en Mérida, José María Valadés, ha asegurado que la cadena de hoteles busca un turismo inclusivo, accesible para todas las personas. En concreto, ha detallado que las instalaciones cuentan con ayudas técnicas, adaptaciones accesibles, rampas, cartas en braille, ascensores con iluminación y sonido.

"Lo que intentamos es que no haya ninguna barrera y que el turismo no sea un privilegio, sino un derecho y que todo el mundo pueda disfrutar", ha manifestado.

Por otro lado, la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, ha defendido que "es importantísimo que el turismo forme parte de la vida de todos, sea cual sea la condición o la situación en la que estemos", al tiempo que ha afirmado que el Gobierno regional está "en sintonía" con esa necesidad mediante recursos como la implementación de códigos QR, la adaptación en sistema Braille así como otro tipo de medidas para que se "sientan uno más dentro del turismo".

Una respuesta inmediata

Un servicio que, además, según ha indicado la consejera, se encuentra en "constante aumento". "En el momento en el que ponemos una facilidad, la respuesta es inmediata, porque ellos tienen menos sitios donde elegir y, evidentemente, cuando consiguen un lugar donde pueden disfrutar, pues vienen aquí".

Al acto también han asistido Carmen Yáñez, Vicepresidenta Segunda de la Diputación Badajoz y Susana Fajardo, concejala delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión del Ayuntamiento de Mérida, así como representantes de la Diputación de Cáceres y de diversas asociaciones vinculadas al turismo y a la cultura.

Asimismo, tras finalizar el encuentro, todos los asistentes han podido comprobar cómo es posible contar en un hotel con habitaciones plenamente accesibles para todas las discapacidades y también con espacios de deambulación, restauración, ocio o disfrute (como las piscinas) con capacidades para ser usadas por toda la ciudadanía, sin exclusión.

