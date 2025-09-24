Oposiciones del SES: el DOE publica las fechas de los exámenes en noviembre de otras 47 categorías y especialidades

Tras la publicación hace justo una semana de las fechas de los primeros exámenes de las oposiciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este miércoles el día y el lugar de realización de las pruebas de otras 18 de las categorías convocadas y 29 especialidades de facultativo especialista de área.

Esta vez se han dado a conocer los detalles de las especialidades que se desarrollarán durante el mes de noviembre, pero todavía quedan el grueso de categorías por conocerse. Según aseguraba el SES el pasado junio, la totalidad de las pruebas se harán entre octubre y el próximo mes de febrero. Hay más de 40.000 personas inscritas para participar en este proceso selectivo. Estos son los exámenes que se harán durante noviembre:

-Facultativo especialista de área en Alergología, Análisis Clínicos, Anestesiología, Angiología, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Cirugía Ortopédica, Cirugía Pediátrica, Dermatología Médico-Quirúrgico, Endocrinología, Hematología, Medicina Física, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva, Microbiología, Nefrología, Neumología, Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Oncología Radioterápica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología: sábado 8 de noviembre en Cáceres

-Psicólogo Clínico: sábado 8 de noviembre en Cáceres

-Médico de familia en equipo de Atención Primaria: domingo 9 de noviembre en Cáceres

-Farmacéutico de equipo de Atención Primaria: sábado 29 de noviembre en Cáceres

-Veterinario en equipo de Atención Primaria: sábado 15 de noviembre den Cáceres

-Enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria: sábado 15 de noviembre en Badajoz

-Enfermero de urgencias de Atención Primaria: domingo 9 de noviembre en Badajoz

-Técnico especialista de Laboratorio: sábado 29 de noviembre en Badajoz

-Técnico auxiliar de Farmacia: domingo 16 de noviembre en Badajoz

-Grupo técnico de Función Administrativa: sábado 15 de noviembre en Cáceres

-Grupo de gestión de Función Administrativa: domingo 9 de noviembre en Badajoz

-Ingeniero técnico industrial: sábado 22 de noviembre en Badajoz

-Trabajador social: sábado 22 de noviembre en Mérida

-Electricista: domingo 23 de noviembre en Badajoz

-Gobernante: domingo 9 de noviembre en Mérida

-Telefonista: domingo 30 de noviembre en Badajoz

-Lavandero: sábado 22 de noviembre en Badajoz

-Planchador: sábado 15 de noviembre en Mérida