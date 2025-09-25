La AiReF propone reforzar la gestión de los recursos sanitarios extremeños para reducir desequilibrios y esperas

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha propuesto reforzar la planificación y la gestión de los recursos humanos sanitarios en Extremadura para hacer frente a la "rigidez" de su marco normativo, los "desequilibrios territoriales" en la ordenación de los recursos humanos y una carga asistencial y tiempos de espera superiores a la media nacional.

Este organismo ha publicado este jueves un estudio sobre los recursos humanos del Servicio Extremeño de Salud (SES), en el que identifica los principales desafíos a los que se enfrenta la comunidad autónoma y formula propuestas para garantizar el uso eficiente de los recursos y promover un sistema sanitario equitativo y sostenible.

"Desafíos relevantes"

Su evaluación constata que Extremadura se enfrenta a "desafíos relevantes" en la gestión de los recursos humanos de su sistema sanitario, acentuados por la presión asistencial, el envejecimiento y una distribución territorial desigual.

En concreto, señala que el marco normativo actual combina directrices estatales y autonómicas, lo que genera "rigideces" y limita la capacidad de los centros para adaptarse a sus necesidades específicas.

Además, detecta una "alta dispersión normativa" en los procesos de provisión y selección de personal, por lo que propone revisar el marco normativo para aumentar la flexibilidad en la gestión de personal, manteniendo las garantías propias del sistema público.

En términos de planificación y ordenación de los recursos humanos, el estudio recoge que, desde 2016, el personal del SES ha crecido un 12%, con una mayor incorporación de residentes y profesionales jóvenes.

Desequilibrios entre pueblos y ciudades

Sin embargo, persisten desequilibrios territoriales entre áreas rurales y urbanas, por lo que aboga por vincular la planificación a las proyecciones demográficas y reforzar incentivos para zonas de difícil cobertura, junto con planes de relevo generacional.

Por otro lado, el estudio revela que la atención primaria muestra "síntomas de tensionamiento" en Extremadura, con un número de consultas por médico superior a la media nacional y un promedio de 3,6 días de espera por consulta.

En atención hospitalaria, los tiempos de espera de consultas externas también superan la media nacional y los tiempos de espera quirúrgicos alcanzan los 181 días, frente a los 128 días de media, según ha apuntado la AIReF.

De acuerdo con el estudio, el 64% de los servicios hospitalarios ha experimentado un deterioro en sus tiempos medios de espera entre 2016 y 2023.

En este sentido, la AIReF propone estrategias duales que combinen la optimización de la oferta (telemedicina, programas de alta resolución, agendas dinámicas) con medidas de gestión de la demanda (protocolos de derivación, programas de confirmación activa de citas y gestión de incomparecencias y educación sanitaria).

Además, sugiere extender las alianzas estratégicas intercentros hospitalarios para reducir las disparidades entre áreas hospitalarias.

Respecto a la temporalidad, el estudio constata que la tasa alcanza el 50% en enfermería de atención primaria y el 47% en atención hospitalaria.

Aunque las ofertas públicas de empleo (OPE) han reducido parcialmente esta situación, su efecto se diluye en el tiempo debido a la alta movilidad de los profesionales, según ha indicado.

En este sentido, la AIReF propone rediseñar el modelo de OPE incorporando programas de incentivos ligados a la permanencia en zonas de difícil cobertura y análisis predictivos de necesidades, priorización de plazas con alta rotación y supervisión del grado de coordinación entre oferta de empleo público y traslados.

Incentivos limitados

En cuanto al sistema de retribuciones e incentivos de los profesionales, apunta que presenta "importantes limitaciones", con un predominio de las retribuciones fijas y un desarrollo "insuficiente" de incentivos variables o no económicos.

Ante ello, propone avanzar hacia un sistema retributivo más basado en resultados y desempeño profesional, con un mayor peso de incentivos ligados a indicadores objetivos y herramientas de evaluación continua.

Por todo ello, el estudio subraya la necesidad de reforzar la planificación, mejorar la gestión de la oferta profesional y avanzar hacia modelos "más flexibles e incentivadores".

Sin embargo, ha matizado, estos objetivos enfrentan desafíos relacionados con la heterogeneidad territorial, la persistente presión asistencial y la necesidad de equilibrar flexibilidad y estabilidad en la gestión.

Según la AIReF, "la sostenibilidad y el éxito de estas iniciativas dependerán también de una monitorización efectiva y ajustes continuos".