La Asamblea reprueba a la consejera de Educación por la crisis del transporte escolar: "Se tiene que ir, hoy mejor que mañana"

Jueves intenso en la Asamblea de Extremadura, que ha celebrado un pleno casi monográfico sobre la crisis del transporte escolar. Con todas las miradas puestas en el secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, tras ratificar la Audiencia Provincial de Badajoz la apertura de juicio oral por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el caso David Sánchez, lo cierto es que los socialistas han salido victoriosos del hemiciclo: han logrado sacar adelante las dos cuestiones principales que llevaban en el orden del día: la creación de una comisión de investigación sobre los incendios y la reprobación de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, en este último caso con la abstención de Vox.

"El hecho del fracaso del transporte escolar es culpa de las empresas. La culpa es de la oposición, de Vox, de Unidas por Extremadura y, por supuesto, del PSOE. La culpa es de la justicia, que tampoco les dio la razón. La culpa es incluso del gobierno anterior, del gobierno de Guillermo Fernández Vara. Les ha faltado a ustedes, señoras y señores del PP, echarle la culpa a los 7.000 niños y niñas por vivir donde viven. Pero miren, no. Las máximas responsables de que por primera vez en la historia de nuestra comunidad autónoma se haya vulnerado el derecho fundamental a la educación, son la señora Vaquera y la señora Guardiola", ha señalado la diputada socialista Soraya Vega en defensa de su iniciativa.

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, saluda a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al inicio del pleno. / Javier Cintas

Exigir responsabilidades

Vega ha explicado que el objetivo del PSOE con esta reprobación es que "se asuman responsabilidades" por el inicio de curso escolar "más desastroso" de la historia de Extremadura, después de que la propia consejera se haya negado a dimitir este jueves y Guardiola haya respaldado su gestión. Según los socialistas, en marzo de 2025 Vaquera se reunió con las empresas del sector y asumió compromisos por escrito que "se fueron por la ventana" al término del encuentro.

Así, llegamos al 11 agosto, cuando quedan sin cubrir en primera adjudicación más de la mitad de las rutas. El 4 de septiembre interponen una denuncia contra las empresas que han decidido no licitar y el 11, día de inicio del curso escolar y con el rechazo judicial a las medidas cautelares, más de 7.000 alumnos extremeños se quedan en sus pueblos sin poder ir a clase. "La señora Vaquera, la única capaz de deteriorar un servicio público tan fundamental como es la educación, se tiene que ir. Hoy mejor que mañana. Y si no se va y si no se va, la señora Guardiola la tiene que cesar. Que la presidenta de la Junta asuma su papel y cumpla sus responsabilidades", ha clamado Vega.

Antonio J. Sánchez

Apoyo de Unidas y abstención de Vox

El diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha avanzado el voto afirmativo de la formación a la propuesta, después de quedar claro este jueves de las explicaciones de Vaquera y Guardiola "que los responsables de este problema son todos menos menos la consejera, la secretaria general de educación y el director del Ente de Servicios Complementarios". "A mí me parece que es una actitud completamente irresponsable, casi diría infantil. Ni pagar a los padres que pudieran hacer el transporte ni organizar de un día para otro la educación de forma telemática eran soluciones viables y reales. Respondían simplemente a la histeria que se había desatado en la Consejería de Educación", ha dicho Macías tras afear también al PSOE su falta de propuestas.

Por Vox, el diputado Juan José García ha querido dejar claro que "la reprobación es una cosa, la dimisión otra y el cese fulminante otra muy distinta. La reprobación no vale para nada", a su juicio, ya que no es vinculante ni para lo primero ni para lo segundo. "La señora Vaquera no será recordada porque fue reprobada. Será recordada, durante años y años, como la consejera que quedó a miles de niños y niñas en los pueblos de Extremadura en pleno siglo XXI. Esa mácula no se la va a quitar nadie y eso yo creo que es peor que una repoblación parlamentaria", ha dicho para justificar la abstención de su grupo.

Críticas del PP

Finalmente, la diputada del PP Sandra Valencia ha mostrado su respaldo a Vaquera. "Seguiremos apoyando a una consejera que está trabajando con rigor, con sensibilidad y con una hoja de ruta clara, que cada niño y niña en Extremadura viva donde viva tenga garantizada la mejor educación posible", ha dicho.

La portavoz popular ha defendido que el conflicto ya está resuelto y si bien ha reconocido que las medidas que se han puesto encima de la mesa han podido no gustar a las familias, ha justificado que se trataba de alternativas temporales hasta la solución definitiva del problema. "La Consejería de Educación está haciendo un gran trabajo", ha defendido tras recordar mejoras como el aumento de docentes, las subidas salariales, el abono de la extra de 2020 o la reducción de horas lectivas.