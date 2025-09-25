Resultados de la temporada agrícola
La campaña de tomate deja 76 millones en pérdidas para el campo extremeño, alerta UPA-UCE
La organización agraria denuncia el déficit económico para los productores extremeños por los precios estipulados por las empresas y la climatología de esta temporada
UPA-UCE Extremadura cifra en 76 millones de euros las pérdidas para los productores de tomate en esta campaña debido a la climatología y a los precios "ruinosos" que ha estipulado el sector industrial.
Con el ejercicio agrícola casi finalizado y el 90% del producto entregado a las industrias, la organización agraria tilda de "ruina" el resultado para el campo, que ha visto reducida su producción un "20% con respecto a lo que se había contratado inicialmente".
Motivos de la baja producción
La bajada tiene que ver con las condiciones climatológicas: las lluvias tardías en primavera retrasaron la plantación y provocaron que las plantas se desarrollaran más débiles, unido a las olas de calor del mes de agosto.
Por otro lado, según UPA-UCE, los precios "ni siquiera cubren los costes de producción, lo que ocasionará gravísimas pérdidas a los productores de tomate extremeños".
"Pérdidas millonarias"
La organización señala que la producción media de tomate en la región se situará en torno a las 82 toneladas por hectárea, mientras que de media en esta campaña se habían contratado 93. "Se trata de pérdidas millonarias para los productores de tomate, que rondarán los 76 millones de euros", destaca el secretario general de esta organización agraria, Ignacio Huertas.
UPA-UCE considera que esta situación generará un grave problema de viabilidad para los productores de la región. "Es inaceptable que en un sector estratégico como este los agricultores se enfrenten a pérdidas millonarias mientras las industrias vuelven a ganar mucho dinero en otra campaña más", critica Huertas.
Alertan de pérdida de productores
Además, advierte a las industrias de que esta dinámica de precios está amenazando la continuidad de los productores de tomate extremeños. "Esta tendencia hará que muchos productores se lo piensen al año que viene", asegura el secretario general.
Por último, desde UPA-UCE continúan a la espera de conocer las resoluciones de la AICA ante el incumplimiento reiterado de las industrias de precios que no cubren los costes de producción.
