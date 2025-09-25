La oposición exige el cese de Vaquera por el transporte escolar y Guardiola respalda su gestión: "El problema está resuelto"

Si el primer pleno del periodo de sesiones fue el de los incendios, el segundo sin duda es el del transporte escolar. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha respaldado sin fisuras la gestión de su consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que se ha subido al atril "con la cabeza muy alta y sin nada de lo que avergonzarse" para dar explicaciones y asumir en primera persona la responsabilidad por el inicio de curso más caótico que se recuerda en Extremadura. "Tengo que reconocer que más 7.000 alumnos sin transporte escolar han superado todas nuestras expectativas", ha ironizado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

La propia Guardiola reconocía que tema es "goloso" para la oposición y de hecho, en una sesión casi monográfica, las preguntas de los líderes de PSOE, Vox y Unidas por Extremadura se han centrado en este asunto, con reiteradas peticiones para la dimisión o el cese de Vaquera. En líneas generales, la oposición ha criticado la "soberbia" de la presidenta, traducida en una "incapacidad absoluta" del gobierno del PP para negociar; las medidas "esperpénticas" planteadas en forma de clases telemáticas o demandas judiciales y sobre todo, la falta de previsión. "Bájese del pedestal y céntrese en los retos importantes", ha pedido a Guardiola el líder de Vox, Ángel Pelayo Gordillo.

Servicio restablecido

Frente a las "batallitas parlamentarias", la presidenta ha defendido la gestión seria y responsable de una crisis que se llevó al límite por la "presión inaudita" de cinco empresas y sus exigencias "de imposible cumplimiento para cualquier Administración pública". "Muy a su pesar, el problema está solucionado", ha replicado Guardiola a los grupos.

A día de hoy, el servicio "está funcionando con normalidad en un inicio de curso con más docentes que nunca en la historia", ha recordado tras detallar todas las gestiones que la Consejería de Educación y ella misma como presidenta han realizado para garantizar el derecho fundamental a la educación del alumnado. "Lo que he estado haciendo desde el primer momento ha sido tomar decisiones hasta la resolución de un problema que lo que exigía era responsabilidad y discreción y en ningún caso ruido y protagonismo", ha respondido a las críticas por su ausencia de la crisis.

Negociaciones

Según la presidenta, todos los departamentos de la Junta de Extremadura que de una manera u otra han estado implicados se han reunido en numerosas ocasiones en la sede de la Presidencia, donde también acudieron los representantes del sector del transporte escolar. Solo durante las dos primeras semanas de septiembre se mantuvieron cinco reuniones presenciales, dos reuniones con los representantes del transporte y tres reuniones con esas empresas que fueron denunciadas. En este último caso, "con una duración estimada de más de 10 horas".

Entre el 13 y el 16 de septiembre hubo 28 llamadas y casi cuatro horas de conversaciones telefónicas, mensajes de WhatsApp e intercambio de numerosos documentos hasta concluir todas las gestiones en un acuerdo que han aceptado las empresas y rubricado por la propia Guardiola. "Hemos asumido nuestra responsabilidad desde el primer momento", ha reiterado.

Vaquera no dimite

Tras obtener el respaldo de la presidenta, la consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha rechazado presentar su dimisión. "He actuado con lealtad a los extremeños y respetando la ley. Aquí quienes tienen que marcharse son los que mienten a los extremeños y, por supuesto, los que burlan la ley, no los que la cumplimos", ha manifestado en referencia al líder socialista, Miguel Ángel Gallardo.

En una interpelación, Vaquera ha acusado a los socialistas de querer "tapar el bulto" por el caso David Sánchez y les ha recriminado que decidieran ponerse del lado de un grupo "reducido" de empresas con las que "presuntamente" tienen buenas relaciones: "las más grandes, que son las que menos problemas económicos pueden tener". Así, la consejera se ha preguntado por qué en 2021, pese a que el contrato se congeló con los precios de 2016, "no hubo protestas ni coacciones".

Causa judicial

Por Vox, el diputado Juan José García ha preguntado a Guardiola si asume en primera persona toda la responsabilidad de la negociación del conflicto o si, por el contrario, hizo lo que le mandaron de instancias superiores.

"Cada consejero es el responsable último de su área y las acciones. Tanto la interposición como la retirada de la denuncia (a las empresas que no prestaron el servicio) corresponde en exclusiva a mi incumbencia", ha respondido la titular de Educación.