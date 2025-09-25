Una comisión parlamentaria investigará la gestión de los incendios en Extremadura con el rechazo del PP

Una comisión parlamentaria investigará en la Asamblea de Extremadura la gestión de los incendios forestales. Vox y Unidas por Extremadura han respaldado la solicitud cursada por el PSOE, que se ha debatido este jueves en el pleno con el rechazo frontal del PP. "Se les informó con transparencia, minuto a minuto con más de 40 comparecencias públicas, pero todavía no se han enterado porque estaban en la tumbona", ha defendido el portavoz de los populares, José Ángel Sánchez Juliá. A su juicio, esta maniobra no es más que una cortina de humo para tapar los "escándalos judiciales" de Miguel Ángel Gallardo y el hermano del presidente del Gobierno.

La portavoz del PSOE, Piedad Álvarez, ha defendido la necesidad de esta comisión para "depurar responsabilidades políticas, identificar carencias estructurales y aprender para que no vuelva a ocurrir". "No hablamos exclusivamente de hectáreas calcinadas, no hablamos de cifras frías, hablamos y queremos hablar de pueblos enteros amenazados, de familias que lo han perdido todo, de nuestro patrimonio natural devastado y de una ciudadanía que exige respuestas claras, transparencia y responsabilidades políticas", ha defendido.

Luz y taquígrafos

Según los socialistas, los hechos ocurridos el pasado verano son tan graves que no pueden despacharse en la Asamblea con una comparecencia del consejero de Presidencia, Abel Bautista. "Estamos ante una crisis grave ambiental, económica y social que requiere de luz y taquígrafos", ha incidido Piedad Álvarez. Así, ha hecho referencia a la necesidad de aclarar cuestiones como la "pírrica inversión" en prevención de incendios en un año especialmente lluvioso; el relevo del anterior consejero, Ignacio Higuero, en pleno incendio en Las Hurdes y sobre todo, "qué pasó a partir del 15 de agosto en Extremadura".

"¿A qué se debió ese cambio de opinión? ¿A qué se debió el desviar los esfuerzos, no en extinguir los incendios, sino en atacar al Gobierno de España? El incendio de Jarilla estaba descontrolado. ¿Por qué no activaron el nivel 3 de emergencia, como sí lo hicieron con el apagón? ¿Cuál era el objetivo?", se ha preguntado Álvarez tras criticar también las "pírricas ayudas" que se han aprobado para los sectores afectados. "Podían y debían haber hecho más", ha sentenciado.

La portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, junto a Miguel Ángel Gallardo, en sus escaños. / Javier Cintas

Vox ha respaldado la creación de la comisión ya que según su portavoz, Ángel Pelayo, lo de este verano ha sido una "auténtica catástrofe" tanto en la gestión de la Junta como por el déficit de medios del Gobierno central. Desde Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha defendido poner luz ante "las negligencias y descoordinación en la gestión".

Cortina de humo

En respuesta, Sánchez Juliá ha considerado que todas las explicaciones están dadas ya que el consejero de Presidencia informó en sus más de 40 comparecencias de la situación del fuego, las medidas adoptadas, los dispositivos, los medios, los recursos facilitados por el Gobierno, otras comunidades y la Unión Europea; de las condiciones climáticas, de los rayos caídos, de la regla del 30. "Pero como estaban en la tumbona, todavía no se han enterado", ha replicado. A su juicio, esta comisión no es más que una "cortina de humo" para tapar los escándalos judiciales de Gallardo, hecho por el que ha criticado especialmente el apoyo de Vox.

Según Sánchez Juliá, la situación de este pasado verano no es comparable a la del gran incendio de la Sierra de Gata en 2015 (que también derivó en una comisión de investigación parlamentaria), ya que entonces hubo "una descoordinación absoluta que estuvieron denunciando los alcaldes hasta del Partido Socialista, y un consejero a la fuga (en referencia a Santos Jorna) que desapareció de sus funciones y tuvo que ser cesado". El portavoz popular ha insistido además que el nivel 3 no hubiera traído más recursos. "El nivel 3 cambia el mando y lo único que había era que buscar recursos", reafirma tras preguntarse si con su petición, lo que el PSOE está diciendo es que "el Gobierno de España tenía recursos y no los quiso poner".