Cómo convertir la retirada de las cubiertas de amianto en una oportunidad para las empresas extremeñas

Numerosos estudios han confirmado que la inhalación de fibras de amianto (o asbesto) tiene un efecto nocivo sobre la salud. Puede incluso provocar cáncer. Por eso resulta obligatoria su retirada si la cubierta tiene más de 30 años o presenta deterioro. En cualquier caso, los expertos aconsejan sustituirla cuanto antes por el riesgo potencial.

Sin embargo, acometer esta obra puede resultar costoso, de ahí la jornada que ofrecemos este viernes, 26 de septiembre, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CReex), a partir de las 12.00, con el título '#ClaveAmianto: cómo convertir el cambio de cubierta de asbesto en una oportunidad para tu empresa'.

Domingo Medina, 'sales manager' para Andalucía y Extremadura de la firma Omawa, y José Joaquín Jiménez, de Zero Amianto, explicarán cómo financiar y aprovechar al máximo la sustitución de estas cubiertas: por un lado, accediendo a las ayudas públicas que existen destinadas a estas obras y, por otro, aprovechando para colocar placas solares que supongan un relevante ahorro de costes energéticos en la empresa.

La jornada será inaugurada por Pilar Bueno, directora general de Trabajo, cuyo departamento tiene asignadas las competencias en materia de seguridad y salud laboral en Extremadura.

¿Dónde seguirlo?

La confederación empresarial realiza una invitación extensiva a seguir la sesión, donde además se podrán formular preguntas y resolver dudas, a través del canal CREEX TV (enlace https://www.youtube.com/live/epY8EmQdMX8), en Youtube y en las redes sociales.