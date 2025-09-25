El 'helimulching' llega a la zona quemada por el fuego en Villar de Plasencia.

En 2020, la Junta de Extremadura, a través de la empresa Tragsa, aplicó por primera vez la técnica del helimulching en zonas quemadas en incendios forestales para evitar la erosión del terreno y que las cenizas pudieran dejar sin agua potable a los municipios próximos. Este año, este acolchado (traducción de la palabra inglesa mulching) a base de paja vegetal ha vuelto a zonas calcinadas por los incendios de Caminomorisco y Jarilla.

En concreto, este jueves, la actuación se centra en Villar de Plasencia, donde se quemó el 20% de la superficie total arrasada por el fuego, unas 3.500 hectáreas.

ETAP insuficiente

Su alcaldesa, María José Pérez, ha señalado que el pueblo cuenta con una presa, la del Hoyo, con 55.000 hectómetros cúbicos de capacidad. Sin embargo, la Estación de Tratamiento de Agua Potable, "no tiene potencia para poder filtrar toda la ceniza".

Por eso, valora muy positivamente que la Junta y Tragsa vayan a actuar en la zona. "Me parece muy bien porque no sabemos cómo vendrán las lluvias. Creo que será efectivo. Además, el consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres va a realizar más intervenciones, así que, todo lo que se haga, vendrá bien".

Un camión descarga paja para la zona quemada en Villar de Plasencia. / TONI GUDIEL

80.000 kilos en un día

Según Daniel Tabarés, jefe de obra de Tragsa en Cáceres, la experiencia de los pioneros en el helimulching, comunidades como Galicia, Asturias y Castilla y León, ha demostrado que esta técnica "es muy efectiva", sobre todo en aquellas zonas con una gran pendiente, que impiden actuar con medios humanos o maquinaria. Son puntos donde solo un helicóptero puede llegar.

Además, ha destacado que, en Villar de Plasencia, la zona de acopio de la paja y de descarga, sobre la superficie quemada, están muy cerca, con lo que el helicóptero puede hacer el recorrido en solo tres minutos. A su vez, en cada ocasión, descarga entre 900 y mil kilos de paja, con lo que, según sus cálculos, a lo largo del día podrán cubrir unas diez hectáreas de terreno con unos 80.000 kilos de paja.

Estos trabajos se complementarán a su vez con otros que llevará a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo, por lo que, "si llueve moderadamente", se evitará en parte la erosión y el desplazamiento de las cenizas.

Operarios, cargando la paja en una red, en la zona quemada en Villar de Plasencia. / TONI GUDIEL

Los detalles

Por su parte, Enrique Balbuena, jefe de sección de programas forestales de Cáceres Oriental de la Consejería de Gestión Forestal de la Junta, ha hecho hincapié en que con el helimulching lo que se pretende es "frenar la erosión. Porque esta erosión, estas cenizas, todo esto que se ha quemado, va a acabar, si no hacemos nada, en el pantano que corresponda o en la toma de agua del pueblo que sea".

Balbuena ha explicado que la erosión es "lo que va perdiendo el suelo, la fertilidad del suelo, el material. Hay cálculos de que en un metro cuadrado de un incendio, se pueden hasta perder entre dos y tres kilos de suelo después de un gran incendio. Lo que vamos a intentar es detenerlo".

Ya que la erosión la provoca "la velocidad del agua", el propósito es evitarla "de manera ágil y rápida" y es lo que se consigue, en zonas de difícil acceso, con el helicóptero y la descarga de paja vegetal.

Se trata de "echar un acolchado, una especie de mantillo de materia orgánica. Lo hacemos con paja porque la podemos mover fácilmente de un lado a otro". Además, según Balbuena, "es un elemento relativamente barato y hace muy bien su función de cubrir el suelo rápidamente, salva los nutrientes que hayan quedado, protege los microorganismos que están en el suelo y, sobre todo, nos frena el agua".

El helicóptero, con la red cargada de paja, en la zona quemada en Villar de Plasencia. / TONI GUDIEL

¿Cómo es la técnica?

Mediante el helimulching, un helicóptero se abastece en los puntos de acopio elegidos. Una vez la paja se ha descargado por un camión y desmenuzado, se pone en redes. "Normalmente, hay un par de redes o tres, una de reserva y, con un pequeño tractor, se van abasteciendo de la paja".

Además, hay cuatro operarios y un quinto capataz, que esperan a que llegue el helicóptero. Cuando este ha hecho una descarga, llega con la red vacía. Esta se suelta, "se coge el punto de anclaje, se lleva a la siguiente red, que ya hay cuatro operarios sujetándola cada uno por un extremo y, rápidamente y de forma coordinada, la enganchan al punto de anclaje. Es el punto más peligroso porque el helicóptero está volando encima de ellos, a pocos metros de altura".

Entonces, ellos se retiran y el helicóptero sube a la ladera para descargar la paja, de forma que la zona quemada "queda como pintada, como si hubiese pasado un pincel por ella". Esto se hace en fajas de 15 o 20 metros de ancho y se deja además otra superficie similar sin paja porque se cubre "el doble de terreno con la mitad de trabajo y la mitad de material" y es igual de efectivo.

Meses en el suelo

Una vez que terminen los trabajos en Villar de Plasencia, continuarán a lo largo de unos quince días en otros puntos de los incendios de Caminomorisco (2.781 hectáreas quemadas) y Jarilla (17.367), de forma que se cubrirán unas 120 hectáreas de terreno calcinado.

Balbuena ha subrayado que la paja "aguantará ahí muchos meses" y, después, se irá "desintegrando, convirtiendo en materia orgánica y uniendo al suelo y lo que se consigue es que el agua infiltre con mayor facilidad".

Lo que se ha hecho en un "incendio tan enorme" es elegir las zonas establecidas por la Confederación del Tajo, "que siempre son los que saben dónde están los abastecimientos y los problemas que pueden dar", ha destacado.