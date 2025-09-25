La Junta aprueba ayudas extraordinarias y medidas urgentes para las zonas afectadas por los incendios

La semana pasada el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobaba un decreto-ley por el que se establecen las ayudas extraordinarias para la recuperación de las zonas afectadas por los incendios forestales que se han producido este verano en Extremadura, además de otras medidas urgentes y de carácter preventivo.

Esta nueva norma contempla ayudas excepcionales por importe de 3.458.408 euros, de los cuales, 2.000.000 euros se destinarán a los sectores agrícola y ganadero, y 300.000 euros al sector turístico en las zonas afectadas por los incendios.

Además, incluye subvenciones por importe de 1.158.408,90 euros para la financiación de préstamos a titulares de explotaciones agrícolas de cerezo, olivar, castaño declarado como frutal y asociaciones, así como a titulares de explotaciones extensivas de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, equino y apícola afectadas por los incendios.

El decreto-ley recoge también otras medidas relacionadas con los incendios forestales y que afectan a centrales e instalaciones de generación y distribución de energía eléctrica.

Finalmente, se recogen medidas en materia de gestión forestal y se modifican la Ley 6/2015, de 24 de marzo, Agraria de Extremadura, y el Decreto 134/2019, de 3 de septiembre, por el que se regula la realización de determinadas actuaciones forestales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y los registros de cooperativas, empresas e industrias forestales y montes protectores de Extremadura.

Agricultoras en su explotación. / JUNTA DE EXTREMADURA

Préstamos garantizados para jóvenes agricultores y para quienes quieran modernizar sus instalaciones La Junta de Extremadura, junto a varias entidades financieras y a la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA), están desarrollando en Extremadura un Instrumento Financiero de Gestión Centralizada (IFGC), para determinadas intervenciones PEPAC del periodo 2023-2027, cuyos objetivos serán dotar de financiación para el establecimiento de jóvenes agricultores y para todos aquellos que quieran realizar inversiones en modernización y/o planes de mejoras de explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las ayudas se podrán solicitar hasta el 31 de diciembre de 2026 y el importe mínimo de estos créditos será de 10.000 euros, llegando a un máximo de 300.000 euros, en el caso del establecimiento de jóvenes agricultores, y de máximo 600.000 para modernización de explotaciones. Este instrumento financiero tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito en condiciones preferentes para inversiones viables en el medio rural, complementando las ayudas directas mediante subvenciones sin sobrepasar los límites establecidos. La ayuda concedida por este préstamo, calculada a través del equivalente de subvención bruta, podrá combinarse, o no, con la solicitud de subvenciones de estas intervenciones, sin sobrepasar los límites máximos establecidos por la normativa. La SAECA proporcionará una cobertura de los riesgos de crédito del 80 por ciento por cada préstamo, con un límite del 20 por ciento de la cartera. La principal novedad de esta convocatoria es que las personas beneficiarias podrán acceder también a una bonificación de intereses, de hasta un 2,5 por ciento para jóvenes agricultores y de un 2 por ciento durante los 5 primeros años del préstamo formalizado. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 31 de diciembre de 2026, por vía electrónica a través del portal de la Junta de Extremadura. Así lo reflejaba la orden de 5 de septiembre de 2025, publicada el día 15/09/2025 en el Diario Oficial de Extremadura, donde se recogen todos los requisitos exigidos para su aprobación.

Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Sostenible / RODIAN