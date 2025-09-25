La lluvia de críticas al decreto de ayudas por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura

La lluvia de críticas que está recibiendo el decreto ley de medidas extraordinarias por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura. Ningún grupo de la oposición ha desvelado aún el sentido de su voto, pero todos han vuelto a quejarse de la falta de negociación previa y tanto el PSOE como Unidas por Extremadura ya han dejado claro que las medidas son «insuficientes y bastante mejorables». Los socialistas dieron ayer un paso más, avanzando que presentarán en la Cámara su propio plan de choque "real" después de que la Federación Extremeña de Turismo Rural (Fextur) reclamara a la Junta una «revisión urgente» de los criterios para la concesión de las ayudas.

Según el secretario de Turismo del PSOE, Jorge Villar, las medidas impulsadas por el Ejecutivo de María Guardiola son «un insulto a la inteligencia y el esfuerzo del sector». Todas se recogen en un decreto ley de medidas extraordinarias que entró este pasado miércoles en vigor dotado con 3,5 millones de euros. Al tratarse de un decreto ley, comienza a aplicarse tras su publicación en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), pero para mantener su validez necesita el refrendo del pleno de la Asamblea en el plazo máximo de un mes.

«Galicia ha movilizado 3,6 millones de euros solo para su sector turístico y Castilla y León ha presentado un plan global de 114 millones. Ofrecer aquí ayudas de 1.200 o 3.000 euros no es un rescate, es una limosna que no cubre ni una mínima parte de las pérdidas reales», afirmó Villar tras criticar también el diseño «absurdo y excluyente» del decreto por dejar fuera a «la inmensa mayoría» de alojamientos y restaurantes de pueblos como Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle y Navaconcejo» o la comarca de Las Hurdes al completo.

Críticas de Fextur

El portavoz socialista se expresó así después de que las principales asociaciones del sector turístico hayan mostrado su rechazo al decreto aprobado por la Junta. Fextur, que aglutina a nueve colectivos y casi medio millar de empresas, ha pedido una «revisión urgente» de la normativa al considerar que las medidas «ni reflejan la realidad del daño económico ni responden a las necesidades del sector».

Además del escaso alcance territorial, Fextur critica que las ayudas directas (con un presupuesto global de 300.000 euros para el sector turístico) solo cubran el 25% de las pérdidas ocasionadas por la cancelación de reservas, con un tope de 3.000 euros. «Esto implica que solo podrán acceder a la ayuda máxima las empresas que puedan justificar pérdidas superiores a 12.000 euros, una cifra fuera del alcance de mayoría de pymes y autónomos del medio rural extremeño», dice.

Y el sector turístico no ha sido el único. También las organizaciones agrarias advierten que las medidas planteadas por la Junta no son suficientes. UPA-UCE ya alertó que se pretendía compensar con dos millones de euros pérdidas por valor de 45. Y ayer, la asociación de Ganaderos del Reino mostró su «enérgica protesta» por la exclusión de la «gran» superficie de pastos, encinas y alcornoques afectados de las ayudas directas.

Ayudas "históricas"

En este contexto, el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, defiende las medidas aprobadas y además considera «histórico» el hecho de que por primera vez, la Junta vaya a poner en marcha ayudas propias para los afectados por los incendios. Sánchez Juliá eleva el impacto del decreto hasta los 25 millones de euros, ya que a los 3,5 millones en ayudas directas hay que sumar préstamos bonificados, rebajas fiscales o actuaciones de prevención.

Según el popular, no tiene sentido oponerse a un paquete de ayudas directas, «y cualquier grupo parlamentario que lo haga estaría en contra de aquellas personas a las cuales va a afectar y va a beneficiar». Pero a tenor de los argumentos del PSOE y Unidas, la pelota vuelve a estar en el tejado de Vox, que como es habitual mantendrá la incógnita hasta el último momento. Si no sale adelante, sería el tercer decreto ley que el pleno de la Asamblea tumba al Ejecutivo de María Guardiola.