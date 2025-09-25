El ministerio potenciará la subestación de Arenales y estudia crear la de Expacio Navalmoral

Proyectos de hidrógeno verde, de energías limpias, vinculados al coche eléctrico, agroalimentarios, centros de datos… Diversas iniciativas industriales están llamando a las puertas de Extremadura, pero necesitan una potencia eléctrica suficiente para poder implantarse. Hace solo unos días, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) denunció que casi nueve de cada diez nudos de la red de distribución eléctrica en la región están saturados, lo que quiere decir que ya no pueden atender nuevas demandas de conexión, a la vista de los mapas de capacidad de la red, recientemente publicados. Ello ha supuesto que sólo se pueda atender el 10% de las solicitudes de conexión, al multiplicarse por diez las peticiones en tres años», advierte la patronal

De ahí la importancia de la reunión que ha mantenido este jueves la consejera extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar la planificación eléctrica de Extremadura. Tras el encuentro, desarrollado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Morán ha comunicado los avances ya logrados, pero también los que se han hablado con el ministerio para introducirlos lo antes posible.

Solicitudes ya confirmadas

Así, se mejorará la planificación eléctrica con la nueva subestación de Los Santos de Maimona y más refuerzos en las subestaciones de Don Álvaro, Río Caya y Arenales, próxima al polígono Las Capellanías, de la que depende el futuro centro CC-Green y la ampliación de la actividad industrial en la capital cacereña. “Son instalaciones donde habíamos detectado que los proyectos demandaban más energía”, explica la consejera.

Esta planificación fue presentada por la Junta de Extremadura en mayo de 2024. El documento oficial con los puntos atendidos por el ministerio estará definitivamente listo en una semana y se enviará al Gobierno regional. “Como valoración previa, en principio podemos decir que se ha atendido un porcentaje bastante elevado de las peticiones que habíamos hecho, sin embargo, quedan otras que nosotros hemos notificado al Secretario de Estado, porque la situación ha cambiado respecto a mayo de 2024, ha variado mucho en un año y tenemos nuevas necesidades que vamos a trabajar con el ministerio para que también se incluyan”.

Mercedes Morán se refiere sobre todo a la demanda de la nueva subestación del Expacio Navalmoral, un gran polígono de casi 500 hectáreas especialmente demandado por varios proyectos: además de la factoría de baterías Envisión con su cadena de valor, en la zona quiere implantarse uno de los mayores centros de datos de España de la mano de la empresa Merlín Properties.

“Esa subestación es prioritaria para nosotros, por eso hemos quedado con el ministerio en trabajar con ellos”, ha especificado Morán, de modo que la Junta presentará un informe con la situación detallada de las nuevas necesidades.

La consejera ha calificado el encuentro de “importantísimo” para Extremadura, “porque estamos pendientes de esa industrialización tan necesaria, después de que nuestra región haya estado abandonada durante tanto tiempo y necesitada de los proyectos que ahora están llegando y pidiendo energía necesaria para su desarrollo”.