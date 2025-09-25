Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El investigado colaboró con la justicia y aseguró que su acción se debió a un acto reflejo

Presentará un incidente de ejecución de sentencia en el tribunal extremeño alegando que con la norma aprobada en 2023 la zona construida no está protegida

Tras pedir el sector turístico una "revisión urgente" de la normativa, el PSOE llevará a la Asamblea su propio plan de choque y todo apunta a que Vox volverá a ser decisivo

La unión empresarial mejor valorada alega desconocer información privilegiada y, tras inadmitirse su oferta, recurre y logra una cautelar hasta que se resuelva

Promociona el valor añadido en ámbitos como la cultura, naturaleza, gastronomía o turismo rural