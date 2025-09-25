Pleno en la Asamblea de Extremadura
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de septiembre
Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy
Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:
El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima
El investigado colaboró con la justicia y aseguró que su acción se debió a un acto reflejo
La Junta pedirá al TSJEx que aplique la ‘ley Zepa’ para evitar el derribo de Isla Valdecañas
Presentará un incidente de ejecución de sentencia en el tribunal extremeño alegando que con la norma aprobada en 2023 la zona construida no está protegida
La lluvia de críticas al decreto de ayudas por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura
Tras pedir el sector turístico una "revisión urgente" de la normativa, el PSOE llevará a la Asamblea su propio plan de choque y todo apunta a que Vox volverá a ser decisivo
La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»
La unión empresarial mejor valorada alega desconocer información privilegiada y, tras inadmitirse su oferta, recurre y logra una cautelar hasta que se resuelva
Extremadura presume de virtudes: un vídeo con doce localizaciones para atraer al turista nacional
Promociona el valor añadido en ámbitos como la cultura, naturaleza, gastronomía o turismo rural
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
- Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Los Agentes del Medio Natural de Extremadura verán compensadas las horas extras y se les aplicarán las mismas condiciones que a los funcionarios de la Junta
- El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
- Oposiciones del SES: el DOE publica las fechas de los exámenes en noviembre de otras 47 categorías y especialidades
- Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España
- ‘Helimulching’: así se evita la erosión de los incendios desde los cielos extremeños
