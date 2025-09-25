Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actualidad

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de septiembre

Estos son los contenidos informativos más destacados de hoy

Imagen de archivo de los juzgados de Cáceres.

Imagen de archivo de los juzgados de Cáceres. / EL PERIÓDICO

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

El presunto autor de la muerte de Jonathan en Cáceres dice arrepentirse de lo sucedido y pide perdón a la familia de la víctima

El investigado colaboró con la justicia y aseguró que su acción se debió a un acto reflejo

La Junta pedirá al TSJEx que aplique la ‘ley Zepa’ para evitar el derribo de Isla Valdecañas

Presentará un incidente de ejecución de sentencia en el tribunal extremeño alegando que con la norma aprobada en 2023 la zona construida no está protegida

La lluvia de críticas al decreto de ayudas por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura

Tras pedir el sector turístico una "revisión urgente" de la normativa, el PSOE llevará a la Asamblea su propio plan de choque y todo apunta a que Vox volverá a ser decisivo

La ampliación de Capellanías en Cáceres se enfanga por una supuesta «ventaja competitiva»

La unión empresarial mejor valorada alega desconocer información privilegiada y, tras inadmitirse su oferta, recurre y logra una cautelar hasta que se resuelva

Extremadura presume de virtudes: un vídeo con doce localizaciones para atraer al turista nacional

Promociona el valor añadido en ámbitos como la cultura, naturaleza, gastronomía o turismo rural

TEMAS

  1. Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
  2. Malestar en Extremadura: la DOP Guijuelo introduce cambios para amparar productos 50% ibéricos
  3. Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
  4. Los Agentes del Medio Natural de Extremadura verán compensadas las horas extras y se les aplicarán las mismas condiciones que a los funcionarios de la Junta
  5. El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias
  6. Oposiciones del SES: el DOE publica las fechas de los exámenes en noviembre de otras 47 categorías y especialidades
  7. Naturgy construye en Campo Arañuelo la mayor planta fotovoltaica de España
  8. ‘Helimulching’: así se evita la erosión de los incendios desde los cielos extremeños

Presidenta del TSJEx: "En Extremadura se utilizan pocas pulseras antimaltrato por los fallos"

Presidenta del TSJEx: "En Extremadura se utilizan pocas pulseras antimaltrato por los fallos"

La lluvia de críticas al decreto de ayudas por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura

La lluvia de críticas al decreto de ayudas por los incendios dificultará su convalidación en la Asamblea de Extremadura

La Junta pedirá al TSJEx que aplique la ‘ley Zepa’ para evitar el derribo de Isla Valdecañas

La Junta pedirá al TSJEx que aplique la ‘ley Zepa’ para evitar el derribo de Isla Valdecañas

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de septiembre

Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 25 de septiembre

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 25 de septiembre de 2025

Lonja de Extremadura: estos son los precios actualizados a día 25 de septiembre de 2025

Extremadura presume de virtudes: un vídeo con doce localizaciones para atraer al turista nacional

Extremadura presume de virtudes: un vídeo con doce localizaciones para atraer al turista nacional

La Junta aprueba ayudas extraordinarias y medidas urgentes para las zonas afectadas por los incendios

La Junta aprueba ayudas extraordinarias y medidas urgentes para las zonas afectadas por los incendios

El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el "camino" para llegar a la "verdad"

El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el "camino" para llegar a la "verdad"
Tracking Pixel Contents