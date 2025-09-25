Presidenta del TSJEx: "En Extremadura se utilizan pocas pulseras antimaltrato por los fallos"

Los Desayunos de La Crónica con María Félix Tena, primera mujer que presidió la Audiencia Provincial de Cáceres y primera también al frente del Tribunal de Justicia de Extremadura (TSJEX) han dado este miércoles para abordar otras muchas cuestiones de interés y actualidad, entre ellas los fallos en las pulseras telemáticas de protección a las víctimas de violencia de género, una problemática con la jurista está muy implicada y sensibilizada (preside la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer y fue vocal de la comisión redactora de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres Contra la Violencia de Género de 2011).

La presidenta del TSJEx ha reconocido que ya se alertó en 2024 desde la comisión territorial de que estos dispositivos fallaban: no eran precisos en distancias inferiores a 500 metros y en las poblaciones próximas a La Raya tampoco funcionaban bien. Así lo habían detectado tanto los Juzgados de Violencia sobre la Mujer como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado encargados del seguimiento de las víctimas con estas medidas de especial protección, por lo que se recabaron datos y se comunicó al Centro Cometa. La respuesta fue:«tomamos nota y los estudiamos. Y ahí nos quedamos», ha señalado Tena.

En Extremadura, imponer órdenes de alejamiento de más de 500 metros, según la presidenta del TSJEx, es «sumamente dificultoso», porque implica que el investigado no pueda residir en la misma localidad, porque la mayoría de las poblaciones son pequeñas, y esa prohibición supone una medida cautelar distinta. Por ello, en la región lo habitual es que las órdenes de alejamiento sean de entre 100 y 300 metros.

No obstante, Tena ha afirmado que en el ámbito judicial de la región se ponen «pocas» pulseras antimaltrato. Así, según sus datos, si en 2024 se adoptaron entre 500 y 600 órdenes de protección con prohibición de acercamiento entre Badajoz y Cáceres, se implantaron 80 de estos dispositivos. «Es un número ínfimo en comparación con todas las medidas de alejamiento y precisamente por esos fallos se utilizaban muy pocas pulseras en nuestra comunidad», ha asegurado.