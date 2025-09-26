Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?

Extremadura se ha sumado esta semana al plan nacional para el fomento de la movilidad sostenible, conocido como MOVES III, con ayudas de hasta 9.900 euros para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables y subvenciones de hasta el 80% para la instalación de puntos de recarga. Las ventas de estos coches han aumentado un 58% en lo que va de año en la región, pero la pregunta es: ¿Su adquisición compensa realmente a los residentes extremeños a través de este programa de financiación?

¿Al precio de los gasolina?

Aunque en un principio solo se comercializaban modelos de gama alta, hoy el abanico de eléctricos urbanos es más amplio y para muchos supone la mejor opción en transición ecológica. "Hay desde utilitarios pequeños hasta SUV de gama alta, con el Plan MOVES hay fabricantes que ofrecen coches eléctricos urbanos por menos de 20.000 euros, con lo que se asemejan perfectamente a los precios de los vehículos de combustión", señala Ángel García, director general de Aspremetal (Asociación de Empresarios del Metal de Extremadura).

¿Cuál es el perfil idóneo?

Aunque son una alternativa clara para reducir emisiones y rejuvenecer el parque automovilístico extremeño, aún queda desarrollo por delante. "Los recomiendo a quienes tengan un trayecto fijo. Por ejemplo, funcionarios que van todos los días de Cáceres a Mérida. En esos casos no hay problema. Ahora, alguien que es comercial y un día va a Coria, otro a Plasencia, otro a Badajoz… Es mucho más complicado hacerlo con un eléctrico. Primero, por la falta de autonomía y, segundo, porque muchos puntos de recarga todavía son de baja potencia", indica García.

Al depender de baterías, los viajes exigen mayor planificación: localizar cargadores, reservarlos y comprobar su disponibilidad suele requerir varias aplicaciones. En el caso de los híbridos, cuando se agota la autonomía eléctrica funcionan como un coche de combustión.

Pero... ¿Cuánto tardan en cargar?

Uno de los factores clave es el tiempo de carga, que varía según la potencia del punto. Los más comunes son de 50 kW y pueden tardar unas dos horas en llenar la batería. En uno de 150 kW, el tiempo ronda los 20 minutos, mientras que en el caso de los de mayor potencia (de 300 kW), apenas es de 10 minutos. "Por suerte ya se están inaugurando estos últimos en autovías como la A-5, lo que facilita mucho las paradas. Si tardas lo mismo que en llenar un depósito, perfecto. El problema es cuando no encuentras un punto rápido y tienes que esperar mucho tiempo, lo que puede ser un inconveniente", explica.

¿Hay suficientes electrolineras?

También se refiere a que en el último año se ha hecho un esfuerzo notable para ampliar los puntos de recarga públicos -fundamentales para que los residentes puedan dejar estacionados los coches en la calle y cargarlos por la noche-, pero "aún estamos muy lejos de los objetivos marcados para 2030. En Extremadura queda mucho camino por recorrer para cumplir con las metas fijadas a nivel nacional".

Por eso, distribuidoras y empresas están desarrollando ayudas específicas para instalar cargadores de alta potencia en gasolineras. El gran reto, sin embargo, está en la capacidad de la red eléctrica. "Hoy mismo, Iberdrola ha anunciado inversiones de 4.000 millones de euros en los próximos años para reforzar la red de distribución en España. Aplaudimos esa medida porque no solo beneficiará a la movilidad sostenible, sino también a compañías y particulares que quieren instalar autoconsumo en sus naves industriales. Hasta ahora muchos tenían dificultades para conectarse y verter excedentes a la red. Con inversiones de este tipo, todo el sistema saldrá reforzado".

Las ayudas incluyen puntos de recarga en casa

Una de las ventajas del plan es la subvención de los puntos privados. "Hablamos de instalaciones de 4.000 o 5.000 euros, y si te proporcionan la mitad, ya es una gran diferencia. Incluso merece la pena plantearse instalar el punto de recarga aunque todavía no tengas coche eléctrico, porque el día de mañana ya lo tendrás preparado", asegura García.

Esta medida resulta especialmente positiva para viviendas unifamiliares con garaje, donde cada propietario puede ampliar la potencia de su instalación. En los edificios, en cambio, la acometida eléctrica tiene un límite, con lo que "los primeros vecinos podrán instalar su cargador, pero cuando se alcance la potencia máxima no podrán añadir más".

¿Es recomendable?

La respuesta, según el experto, depende del tipo de usuario. Para quienes hacen trayectos urbanos, disponen de recarga y realizan trayectos fijos o viajes largos planificados, el eléctrico es la opción ideal. Para quienes recorren muchos kilómetros sin una red consolidada de cargadores, aún puede ser un hándicap.

A esto se suma la realidad geográfica: Cáceres y Badajoz son las provincias más extensas de España, lo que implica mayores tiempos de desplazamiento. En municipios pequeños o alejados de las capitales, "puede ser poco práctico si no se tiene punto de recarga en casa. Todo depende de la autonomía y de la planificación. Lo lógico es que, igual que se está invirtiendo en las autovías principales, también se piense en las zonas rurales para que no queden fuera", subraya.

García destaca que las ventas siguen creciendo en Extremadura y detalla que entre enero y agosto los coches de gasolina han caído un 13% y los diésel un 41%. Insiste en que lo fundamental es renovar el parque automovilístico: "Los nuevos sistemas de gasolina también reducen emisiones. El objetivo es rejuvenecer el parque extremeño, el segundo más viejo de España, solo por detrás de Castilla y León".