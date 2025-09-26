Récord de comisiones de servicio en la Junta de Extremadura: "Están acreditadas y justificadas"

El director general de Función Pública, Domingo Jesús Expósito, ha defendido este viernes la acreditación, justificación y legalidad de las 818 comisiones de servicio concedidas entre enero y junio de 2025, que responden a "necesidad y no capricho" aún sin haber terminado el proceso de estabilización. Así se ha puesto de manifiesto en la Comisión de Administración Pública de la Asamblea, en la que el diputado socialista José María Vergeles ha preguntado sobre las razones para este récord, que "es el más alto en un semestre", en la Administración autonómica.

Vergeles ha instado al director general a que explique si estas comisiones de servicio no han perjudicado el proceso de estabilización, para garantizar que se queden en la administración empleados cuyos puestos de trabajo peligraba por este proceso. En respuesta, Expósito ha defendido que no se trata de una cuestión arbitraria, sino de "un instrumento legal y habitual" para cubrir determinados puestos en caso de que queden vacantes y no perjudicar así la gestión de la administración.

"Acreditadas y justificadas"

Tras criticar que el PSOE "intente sembrar un halo de sospecha y duda", el director general ha defendido que estas comisiones están "acreditadas y justificadas". En 2019 se concedieron 1.643 comisiones de servicio; en 2020 fueron 1.684; un total de 1.903 en 2021; 1.804 en 2022, y 1.207 en 2023.

En contra de lo afirmado por Vergeles, Expósito ha asegurado que el proceso de estabilización de interinos está terminado "a excepción de algunos flecos" derivados de una sentencia que impide avanzar más.

Comisión de Administración Pública de la Asamblea de Extremadura. / Asamblea de Extremadura

Plan de recursos humanos

En esta misma comisión, el director general de la Función Pública ha avanzado que el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 incluirá una partida para iniciar el diseño de un Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos en la administración, una figura que se considera más efectiva que el Plan de Ordenación que se solicitó desde la Asamblea de Extremadura.

Aunque no ha concretado plazos, que le ha reclamado el diputado socialista, si se ha remarcado que es una cuestión en la que se lleva tiempo trabajando, además de que se tiene la experiencia de los ya aprobados para el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CiCYTEX) y el Infoex.

Santi García

Residencias de mayores

Por último, también a pregunta de José María Vergeles, Expósito ha negado que durante el verano los centros residenciales de mayores hayan quedado desatendidos por no haberse cubierto las plazas del personal de vacaciones. Según ha precisado de los 1.114 puestos de estos centros dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y la Dependencia (Sepad), solo se han dejado de cubrir el 9% de plazas, sobre todo las de Enfermería, pero no ha se ha comprometido el servicio.

Domingo Expósito ha justificado la no cobertura en la falta de profesionales, una cuestión que no solo pasa en Extremadura, y que se ha corregido con medidas como las horas extraordinarias, aunque Vergeles ha criticado que por el momento no se les ha abonado.