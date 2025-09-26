Extremadura rechaza el Plan Estatal de Vivienda: «Agravará las desigualdades»

El Gobierno regional considera que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 no refleja la realidad extremeña en esta materia y «podría agravar desigualdades territoriales», puesto que algunas comunidades autónomas tendrían dificultades para aportar el 40% de la financiación que el Gobierno central exige.

Además, entiende que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prioriza «la rentabilidad electoral y la confrontación» con las autonomías, en vez de presentar una solución estructural, ya que «no ha consensuado» el documento con las comunidades autónomas.

La secretaria de Vivienda de Extremadura, en la comisión multilateral. / CEDIDA

Así lo ha defendido la secretaria general de Vivienda del Ejecutivo extremeño, Lidia López, durante la Comisión Multilateral de Vivienda y Suelo, celebrada este jueves en el Ministerio de Vivienda. Alega que el plan elaborado por el Gobierno aumenta la carga normativa y de control a las autonomías, al incorporar la creación del Depósito de Fianzas y el Registro de Arrendamientos, además de una serie de informes periódicos.

Asimismo, añade Lidia López, no refleja la realidad que vive Extremadura en esta materia, ya que incluye «elevados límites de renta para los beneficiarios y de cuantías para los alquileres, ni tampoco recoge propuestas específicas para el ámbito rural».

A juicio de López Paniagua, se trata de un plan marcado por «la falta de ambición cuantitativa, tensiones políticas, dudas sobre su financiación y un horizonte de resultados incierto». Frente a ello, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya avanzó que el plan se aprobará antes de que acabe el año.

La sectorial, el 2 de octubre

De hecho, el ministerio ha convocado a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial el 2 de octubre para abordar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Así lo ha comunicado el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, tras la comisión, en la que ha reiterado la mano tendida del Gobierno a las comunidades para acordar dicho plan, que prevé «una inversión de 7.000 millones». Lucas ha subrayado que el Ministerio está abierto a incorporar nuevas aportaciones que puedan hacer las comunidades, ya sea a través del proceso de audiencia abierta o en reuniones bilaterales.

Por su parte, la ministra de Vivienda ha afeado este jueves a las comunidades del PP que no declaren zonas tensionada de alquiler. «Que se avengan a la evidencia para impedir esa angustia de tantas familias que viven de alquiler en nuestro país», ha afirmado Isabel Rodríguez.