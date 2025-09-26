Extremadura representa un cuarto del ovino nacional, pero se sacrifica en otras regiones, alerta la Unión

La Unión Extremadura ha apuntado que el sector extremeño del ovino representa supone más de la cuarta parte del nacional, con más de 3.464.468 animales, el 25,74 por ciento, pero apenas se sacrifica el 3,3 por ciento respecto a la media nacional. Por eso, ha solicitado a la Consejería de Agricultura la puesta en marcha de medidas urgentes para revertir esta situación y garantizar que el valor añadido de todo este proceso se quede en la región.

Aumento de los medios

Ha exigido que se apoyen las inversiones en cebaderos, que se fomente la construcción de mataderos y que se ayude a la comercialización de las canales. A su juicio, uno de los principales problemas se puede atribuir a la reducción progresiva de la mano de obra, que se acentúa especialmente en la cría y manejo de las ovejas.

"Hacemos lo más difícil, que es criar los corderos, y una vez los tenemos, se mandan a otras comunidades a cebarlos y sacrificarlos dejando en las mismas el valor añadido", ha incidido.

"Poco peso" de las cooperativas ganaderas

La organización agraria ha cuestionado el motivo por el que se tiene que vender el cordero con poca edad "para que sean otros los que se queden con la plusvalía" cuando la región cuenta con pienso y el espacio necesario para los cebaderos.

En su opinión, un problema puede ser "el poco peso" de las cooperativas ganaderas en la región, pues existen muchos productores individuales que "al estar solos" no tiene tiempo para el cebo.

El cerdo ibérico y el vacuno, en la misma situación

De igual manera, otro motivo lo ha atribuido al fracaso de los mataderos en la región, dado que "se produce mucho cerdo ibérico y se sacrifica en Salamanca, se cría mucho vacuno y ovino y se sacrifican en Castilla y León, Mancha o Cataluña".

Por ello, ha denunciado que esta situación puede provocar el colapso de este sector ya que, como ocurrió el año pasado, si por motivo de una enfermedad en el sector como el de la lengua azul, se inmovilizan las explotaciones y no se pueden vender animales fuera de la región, "Extremadura no tiene capacidad ni de cebo ni de sacrificio de nuestra cabaña".