El foro 'Extremadura Digital Day' reúne este sábado a medio millar de participantes con ponentes internacionales

La 6ª edición del Extremadura Digital Day (EDD) reúne este sábado (26 de septiembre) en Cáceres a la comunidad tecnológica de la región y buena parte del país, convertida ya en una de las citas destacadas del calendario digitan en el ámbito nacional. La nueva edición incorpora más ponentes, más charlas, más demostraciones tecnológicas y más oportunidades de 'networking'.

Con una participación que supera los 500 asistentes, 30 ponentes nacionales e internacionales, 25 patrocinadores y colaboradores estratégicos, el foro permitirá descubrir tendencias tecnológicas, probar innovaciones y conectar a líderes del sector digital con empresas y profesionales de todos los sectores, además de acercar la tecnología a la sociedad.

Esta edición se celebra en el Complejo Cultural San Francisco de Cáceres. Abrirá sus puertas desde las 9.00 hasta las 18.30 horas ininterrumpidamente. Entre las novedades destacan 3 salas temáticas con contenidos para todos los perfiles; 2 espacios expositivos abiertos al público que quiera probar las últimas novedades tecnológicas y digitales; sesiones prácticas y charlas magistrales sobre Inteligencia Artificial, ciberseguridad, accesibilidad, avatares, píxeles, datos, equipos y habilidades digitales, o viajes al pasado redescubriendo la tecnología de 1984.

Juegos, simuladores...

También habrá espacios de juegos y demostración interactivos, donde los asistentes de todas las edades podrán probar tecnologías como realidad virtual y aumentada, simuladores, impresión 3D, videojuegos, robótica, e incluso talleres de juegos de mesa y legos para los más pequeños.

Como ponentes destacados, habrá expertos de referencia internacional en el sector llegados desde Suiza, Valencia, Madrid, Zaragoza o diferentes puntos de la geografía extremeña, que compartirán estrategias, desarrollos y casos de éxito reales.

¿A quién está orientado?

El Extremadura Digital Day (EDD) está orientado a profesionales del sector tecnológico, empresas y emprendedores de cualquier sector interesados en transformación digital, estudiantes y docentes de áreas TIC u otros estudios con interés en el ámbito tecnológico, entusiastas del mundo digital que quieran ampliar conocimientos y redes de contacto, y sociedad en general que quiera acercarse a la tecnología de un modo accesible y sencillo.