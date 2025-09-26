Las grandes empresas extremeñas tendrán por primera vez acceso a ayudas públicas para digitalización

Extremadura amplía las subvenciones para la digitalización empresarial con la primera convocatoria de ayudas públicas para grandes empresas de la región con el objetivo de mejorar la competitividad de la economía extremeña mediante transformación digital.

Estas iniciativas se habían centrado en pymes y autónomos, pero ahora la Junta ha iniciado el trámite a través de un decreto que fija las bases de unas subvenciones destinadas a financiar la implantación de tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, internet de las cosas, robótica, realidad aumentada y virtual, blockchain, gemelos digitales o 5G.

El objetivo es claro: mejorar la competitividad, la productividad y la sostenibilidad de las empresas, y con ello reforzar la transformación digital del conjunto del tejido productivo de la región.

Destinatarios

Podrán optar a estas ayudas las empresas con centro productivo en Extremadura que cumplan con alguno de los criterios que definen a las grandes compañías en la normativa europea: al menos 250 trabajadores, un volumen de negocio superior a 50 millones de euros o un balance anual mayor de 43 millones.

El director general de Digitalización Regional, Jesús Coslado, ha subrayado que se trata de "una medida pionera en Extremadura, porque hasta ahora las grandes empresas no habían tenido acceso a ayudas públicas específicas para su digitalización". Ha añadido que esta iniciativa "forma parte del compromiso del Gobierno de María Guardiola de extender la digitalización a todo el tejido empresarial extremeño, sin excepciones, porque es la única manera de ganar en competitividad y garantizar un crecimiento sólido y sostenible".

Además, esta convocatoria se suma a otras medidas ya en marcha para apoyar la digitalización empresarial en Extremadura. Con todas ellas, la Junta busca acelerar la modernización del tejido productivo, generar nuevas oportunidades de empleo de calidad y situar a Extremadura como una región competitiva e innovadora en el conjunto de España y Europa.

Ayudas Programa ESCALA

Junto a estas ayudas, el Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este viernes una resolución por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio 2025 dirigidas a entidades promotoras de los proyectos del Programa de formación y empleo ESCALA con un presupuesto de 37 millones de euros que se incrementa en un 3% respecto al año pasado.

Esta nueva edición del programa vincula directamente la formación con la inserción laboral, a través de un itinerario de 18 meses para más de 1.500 personas desempleadas mayores de 18 años en Extremadura, con un enfoque territorial que busca extender los proyectos por toda la región.

El rediseño del Programa ESCALA, aprobado en 2024, potencia el componente formativo y mejora las expectativas de empleabilidad de los participantes, consolidando un modelo que vincula directamente la formación con la inserción laboral.