La Junta de Extremadura acumula un superávit de casi 400 millones de euros en 2024

El secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha confirmado que la Junta de Extremadura no tendrá que elaborar este año ningún plan de ajuste económico-financiero tras haber cumplido en 2024 los parámetros de estabilidad presupuestaria. De hecho, la región cerró este ejercicio con un superávit de 394 millones de euros, según los datos definitivos del mes de agosto facilitados este viernes en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea. "Tenemos que estar siempre vigilantes de la ejecución presupuestaria para no incumplir el objetivo y ese es nuestro afán y nuestro trabajo", ha destacado Hernández Carrón en respuesta a una pregunta del diputado del PSOE Antonio Garrote.

El socialista considera que este superávit es fruto de la baja ejecución presupuestaria del gobierno del PP, que el pasado ejercicio dejó sin gastar 655 millones de euros de transferencias del Estado y fondos europeos. "Los datos no invitan al optimismo", ha afirmado Garrote tras señalar que se han realizado más de 300 modificaciones de crédito en todas las consejerías por "cientos de millones". "Con prórroga o sin prórroga, ustedes hacen una cantidad ingente de modificaciones y eso implica una dificultad en la gestión de proyectos importantes para Extremadura", ha advertido.

Déficit de 40 millones

En respuesta, Carrón ha defendido su gestión de las cuentas públicas. El secretario general ha destacado que Extremadura fue una de las cuatro comunidades autónomas que en 2024 cumplió la regla de gasto, que también infringió el propio Gobierno central, y por ello este año no se tiene que adoptar ninguna medida para corregir desequilibrios del ejercicio anterior.

"En línea con lo que se estimó", la Junta prevé cerrar 2025 con un déficit de 40 millones de euros, un 0,1% del PIB, también en consonancia con los objetivos marcados por el Ministerio de Hacienda.

El secretario general de Presupuestos y Financiación, Luis Alfonso Hernández Carrón. / Asamblea de Extremadura

"Incertidumbre institucional"

Carrón ha criticado además el contexto "de elevada incertidumbre institucional" que sufre el país debido a que no se han aprobado, ni comunicado todavía a las comunidades autónomas, los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así, ha considerado que sin presupuestos generales del Estado para 2025 "y parece que tampoco que para 2026", la falta de información sobre la aplicación del plan fiscal estructural a medio plazo 2025-2028 y la reforma pendiente del marco fiscal nacional para adaptarlo al europeo, "España se encuentra en una situación anómala".

En consecuencia, el Ejecutivo regional está elaborando los presupuestos de 2026 "con arenas movedizas bajo nuestros pies porque el Gobierno no hace su trabajo". "Llevamos dos meses de retraso en cuanto al ciclo presupuestario habitual para que se puedan aprobar los presupuestos de las comunidades autónomas", ha aseverado el secretario general, que ha acusado al Gobierno de "falta de comunicación y lealtad" con las comunidades autónomas.