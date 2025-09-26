Medios del Infoex y del Miteco trabajan en la extinción de un incendio en Cuacos de Yuste
Medios del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) trabajan en la extinción de un incendio forestal en Cuacos de Yuste, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En estos momentos actúan tres unidades de bomberos forestales terrestres, dos aéreas y dos agentes del medio natural, que en total suman 27 efectivos.
Cabe recordar que se trata el segundo incendio en esta localidad cacereña desde el domingo.
