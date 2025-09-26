Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de septiembre

Estas son las noticias más destacadas de hoy en Extremadura:

Subvenciones para la instalación de puntos de recarga y la equiparación de precios con los coches de combustión impulsan las ventas, aunque la red de cargadores y la geografía de la región plantean dudas según el perfil de usuario

Aunque señalan que el riesgo es "muy bajo" para la población en general, no se debe "bajar la guardia"

Premio Ondas, el barcelonés Carles Francino pisa este viernes tierras extremeñas. El programa vespertino se emitirá desde Trujillo (desde el auditorio del Palacio de los Barrantes-Cervantes) para poner en valor el territorio de la provincia de Cáceres en general y el Parque Nacional de Monfragüe en particular. Además, contará con el grupo revelación de 2025: Sanguijuelas del Guadiana, que tocarán en directo desde el municipio trujillano

El número 13 de la avenida Héroes de Baler, donde se efectúa una rehabilitación energética, instalará su elevador en la fachada trasera

Ubicado en la carretera de Salamanca, el 30 de noviembre será el último día abierto. Fue inaugurado en la década de los 70