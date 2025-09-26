Actualidad
Las noticias de Extremadura: los titulares que no debes perderte hoy, 26 de septiembre
Hasta 10.000 euros de ayudas por comprar un coche en Extremadura: ¿Merece la pena un eléctrico?
Subvenciones para la instalación de puntos de recarga y la equiparación de precios con los coches de combustión impulsan las ventas, aunque la red de cargadores y la geografía de la región plantean dudas según el perfil de usuario
Los médicos piden estar "preparados" tras un repunte de la gripe aviar: Extremadura ya suma nueve focos
Aunque señalan que el riesgo es "muy bajo" para la población en general, no se debe "bajar la guardia"
Carles Francino, director y presentador de 'La Ventana’ de la SER: «Extremadura no tiene la presencia que se merecería en los grandes medios»
Premio Ondas, el barcelonés Carles Francino pisa este viernes tierras extremeñas. El programa vespertino se emitirá desde Trujillo (desde el auditorio del Palacio de los Barrantes-Cervantes) para poner en valor el territorio de la provincia de Cáceres en general y el Parque Nacional de Monfragüe en particular. Además, contará con el grupo revelación de 2025: Sanguijuelas del Guadiana, que tocarán en directo desde el municipio trujillano
Bloques del cacereño barrio de Pinilla tendrán por fin ascensor después de 50 años
El número 13 de la avenida Héroes de Baler, donde se efectúa una rehabilitación energética, instalará su elevador en la fachada trasera
El Complejo Aralia cierra después de medio siglo sirviendo a Cáceres
Ubicado en la carretera de Salamanca, el 30 de noviembre será el último día abierto. Fue inaugurado en la década de los 70
- El delegado del Gobierno en Extremadura confía en que el juicio a Sánchez y Gallardo sea el 'camino' para llegar a la 'verdad
- Autorizada la compra de la compañía extremeña Líder Aliment, con más de 200 supermercados Spar
- Un cazador es un ecologista': El nuevo consejero de Gestión Forestal expone su hoja de ruta en la Asamblea
- Cortes en la A-66 por las obras de la autovía Cáceres-Badajoz
- Gallardo se defiende desde el escaño tras la apertura de juicio oral: 'Aquí estoy, al frente de mi grupo porque mis compañeros me han votado
- Primera exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 en Extremadura: la rebaja de la ecotasa a Almaraz
- Los Agentes del Medio Natural de Extremadura verán compensadas las horas extras y se les aplicarán las mismas condiciones que a los funcionarios de la Junta
- El hermano de Sánchez y el líder del PSOE de Extremadura irán a juicio por prevaricación y tráfico de influencias